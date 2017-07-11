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https://sport.mail.ru/news/handball/30348458/
11 июля 2017, 11:52 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Игрок БГК им. Мешкова переехал в Швейцарию

Игрок БГК им. Мешкова Владислав Остроушко заключил соглашение со швейцарским клубом «Кадеттен». Контракт подписан по схеме «1+1».

Игрок <span class=error>БГК</span> им. <span class=error>Мешкова</span> Владислав <span class=error>Остроушко</span> заключил соглашение со швейцарским клубом <span class=error>Кадеттен</span>. Контракт подписан по схеме 11. Увеличить
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В поисках опытных штыков с международным опытом «Кадеттен» обратил внимание на 31-летнего украинца, который еще и антропометрическими данными выделяется: рост — 202 см, вес — 107 кг. Остроушко долго не раздумывал. «Я очень рад стать частью “кадетской” семьи. И я отдам все силы, чтобы решить поставленные руководством клуба задачи», — приводит его слова официальный сайт швейцарского клуба. В БГК им. Мешкова Остроушко провел один сезон. На его счету 38 матчей, заброшено 95 мячей. Из них в Лиге чемпионов — 16 матчей/46 мячей, SEHA-лиге — 20/47, чемпионате Беларуси — 2/2. В составе БГК выиграл бронзовые медали SEHA-лиги (2017).

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