Игрок БГК им. Мешкова переехал в Швейцарию

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В поисках опытных штыков с международным опытом «Кадеттен» обратил внимание на 31-летнего украинца, который еще и антропометрическими данными выделяется: рост — 202 см, вес — 107 кг. Остроушко долго не раздумывал. «Я очень рад стать частью “кадетской” семьи. И я отдам все силы, чтобы решить поставленные руководством клуба задачи», — приводит его слова официальный сайт швейцарского клуба. В БГК им. Мешкова Остроушко провел один сезон. На его счету 38 матчей, заброшено 95 мячей. Из них в Лиге чемпионов — 16 матчей/46 мячей, SEHA-лиге — 20/47, чемпионате Беларуси — 2/2. В составе БГК выиграл бронзовые медали SEHA-лиги (2017).