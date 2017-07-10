Минский СКА вышел из отпуска

Вратари: Иван Мороз, Игорь Черников, Павел Мискевич, Станислав Юрча.



Левые крайние: Иван Бровко, Максим Сончик, Владислав Кривенко.



Правые крайние: Никита Вайлупов, Александр Сотник.



Левые полусредние: Владислав Кулеш, Алексей Хадкевич, Дмитрий Хмельков.



Правые полусредние: Николай Алехин, Артем Рабушко, Владислав Донцов (Украина), Илья Юшкевич.



Линейные: Алексей Ушал, Вячеслав Бохан, Михаил Жила, Глеб Леухин.



Разыгрывающие: Александр Подшивалов, Артур Рудь, Юлиан Гирик, Александр Хилько, Егор Зеленко.



Заметим, что Алексей Хадкевич и Максим Сончик занимались по индивидуальной программе. Все остальные игроки проводили тренировку в общей группе.



По сравнению с прошлым сезоном СКА лишился сразу семерых игроков основы. Клубную прописку сменили Артем Королек, Вячеслав Солдатенко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Денис Крицкий, Александр Поцыкайлик и Алексей Шинкель. Поэтому тренерскому штабу армейцев во главе с Игорем Папругой предстоит большая работа в это межсезонье.



Ближайшую неделю команда будет работать в Минске. Затем ее ожидает сбор в Раубичах — с 17 по 26 июля, и поездка в Словению (с 9 по 19 августа), где СКА проведет спарринги с клубами из Словении, Венгрии и Хорватии.



По возвращении из Словении СКА несколько дней проведет в Минске, а затем отправится на турнир в Запорожье.



2 сентября дружина Игоря Папруги стартует в чемпионате Беларуси гостевым матчем с «Машекой». Кроме того, в сезоне-2017/18 армейцы сыграют в Кубке Беларуси, Балтийской лиге и Кубке ЕГФ.