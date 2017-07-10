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10 июля 2017, 15:07 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Минский СКА вышел из отпуска

Сегодня, 10 июля, минский СКА в полном составе вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Отметим, что на первой тренировке оказалось много новых лиц: наряду с опытными игроками в занятии принимали участие юные ребята из РГУОР-СКА. Всего — 25 гандболистов.

Сегодня 10 июля минский <span class=error>СКА</span> в полном составе вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Отметим что на первой тренировке оказалось много новых лиц: наряду с опытными игроками в занятии принимали участие юные ребята из <nobr>РГУОР-СКА.</nobr> Всего — 25 гандболистов. Увеличить
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Вратари: Иван Мороз, Игорь Черников, Павел Мискевич, Станислав Юрча.

Левые крайние: Иван Бровко, Максим Сончик, Владислав Кривенко.

Правые крайние: Никита Вайлупов, Александр Сотник.

Левые полусредние: Владислав Кулеш, Алексей Хадкевич, Дмитрий Хмельков.

Правые полусредние: Николай Алехин, Артем Рабушко, Владислав Донцов (Украина), Илья Юшкевич.

Линейные: Алексей Ушал, Вячеслав Бохан, Михаил Жила, Глеб Леухин.

Разыгрывающие: Александр Подшивалов, Артур Рудь, Юлиан Гирик, Александр Хилько, Егор Зеленко.

Заметим, что Алексей Хадкевич и Максим Сончик занимались по индивидуальной программе. Все остальные игроки проводили тренировку в общей группе.

По сравнению с прошлым сезоном СКА лишился сразу семерых игроков основы. Клубную прописку сменили Артем Королек, Вячеслав Солдатенко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Денис Крицкий, Александр Поцыкайлик и Алексей Шинкель. Поэтому тренерскому штабу армейцев во главе с Игорем Папругой предстоит большая работа в это межсезонье.

Ближайшую неделю команда будет работать в Минске. Затем ее ожидает сбор в Раубичах — с 17 по 26 июля, и поездка в Словению (с 9 по 19 августа), где СКА проведет спарринги с клубами из Словении, Венгрии и Хорватии.

По возвращении из Словении СКА несколько дней проведет в Минске, а затем отправится на турнир в Запорожье.

2 сентября дружина Игоря Папруги стартует в чемпионате Беларуси гостевым матчем с «Машекой». Кроме того, в сезоне-2017/18 армейцы сыграют в Кубке Беларуси, Балтийской лиге и Кубке ЕГФ.

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