Минский СКА вышел из отпуска
Сегодня, 10 июля, минский СКА в полном составе вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Отметим, что на первой тренировке оказалось много новых лиц: наряду с опытными игроками в занятии принимали участие юные ребята из
РГУОР-СКА. Всего — 25 гандболистов.
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Видимо, что-то случилось...
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Вратари: Иван Мороз, Игорь Черников, Павел Мискевич, Станислав Юрча.
Левые крайние: Иван Бровко, Максим Сончик, Владислав Кривенко.
Правые крайние: Никита Вайлупов, Александр Сотник.
Левые полусредние: Владислав Кулеш, Алексей Хадкевич, Дмитрий Хмельков.
Правые полусредние: Николай Алехин, Артем Рабушко, Владислав Донцов (Украина), Илья Юшкевич.
Линейные: Алексей Ушал, Вячеслав Бохан, Михаил Жила, Глеб Леухин.
Разыгрывающие: Александр Подшивалов, Артур Рудь, Юлиан Гирик, Александр Хилько, Егор Зеленко.
Заметим, что Алексей Хадкевич и Максим Сончик занимались по индивидуальной программе. Все остальные игроки проводили тренировку в общей группе.
По сравнению с прошлым сезоном СКА лишился сразу семерых игроков основы. Клубную прописку сменили Артем Королек, Вячеслав Солдатенко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Денис Крицкий, Александр Поцыкайлик и Алексей Шинкель. Поэтому тренерскому штабу армейцев во главе с Игорем Папругой предстоит большая работа в это межсезонье.
Ближайшую неделю команда будет работать в Минске. Затем ее ожидает сбор в Раубичах — с 17 по 26 июля, и поездка в Словению (с 9 по 19 августа), где СКА проведет спарринги с клубами из Словении, Венгрии и Хорватии.
По возвращении из Словении СКА несколько дней проведет в Минске, а затем отправится на турнир в Запорожье.
2 сентября дружина Игоря Папруги стартует в чемпионате Беларуси гостевым матчем с «Машекой». Кроме того, в сезоне-2017/18 армейцы сыграют в Кубке Беларуси, Балтийской лиге и Кубке ЕГФ.
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