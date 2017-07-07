Уроженка Украины Манагарова и еще 21 гандболистка вызваны в сборную РФ на сбор в Сочи

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Российская команда с 14 по 27 июля проведет сбор в Сочи. Всего в тренировочном сборе примут участие 22 гандболистки, включая Манагарову, которая была признана лучшим правым крайним женской суперлиги по итогам сезона-2016/17.

Уроженка Украины Манагарова в марте 2016 года получила российский паспорт. Согласно правилам Международной федерации гандбола, спортсмен после смены спортивного гражданства обязан отбыть так называемый «карантин», по окончании которого он сможет выступать за новую национальную команду. У Манагаровой этот срок истек 16 июня 2017 года.

Полностью список гандболисток, которые получили вызов в национальную команду, выглядит следующим образом:

вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);.

правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Екатерина Левша, Карина Сисенова (обе — «Астраханочка»);.

правые полусредние — Наталия Даньшина, Валентина Вернигорова (обе — «Кубань»), Валерия Ганичева («Динамо-Синара»);.

разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Ярослава Фролова, Ксения Карпачева (обе — «Кубань»);.

левые полусредние — Полина Ведехина («Динамо-Синара»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Алена Ихнева («Астраханочка»);.

линейные — Екатерина Матлашова («Кубань»), Евгения Петрова («Астраханочка»);.

левые крайние — Дарья Самохина, Кристина Кожокарь (обе — «Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»), Снежана Махнева («Кубань»).

«Прежде всего, я благодарен тем игрокам, которые откликнулись и приедут на сбор. Он будет направлен на общефизическую подготовку, гандболисткам придется выполнить большой объем работы. Хотя, конечно, мы будем давать нагрузку, исходя из состояния игроков, будем смотреть, в какой они форме, также нельзя забывать, что в сборе примут участие много молодых гандболисток. Сбор в Сочи важен с точки зрения подготовки к осенним квалификационным матчам чемпионата Европы и декабрьскому чемпионату мира», — сказал Трефилов.

На групповом этапе чемпионата мира россиянки сыграют со сборными Дании, Черногории, Туниса, Японии и Бразилии.