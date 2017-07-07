Участие минского БНТУ-БелАЗа в представительном международном турнире станет возможным, если клуб изыщет средства
Серебряный призер женского чемпионата Беларуси минский
БНТУ-БелАЗ получил приглашение на крупный международный турнир, который пройдет с 16 по 20 августа в чешском Годонине.
Помимо белорусского полпреда, приглашения удостоились весьма авторитетные, по европейским меркам, клубы: польский «Зеглембе», словацкая «Ювента», турецкий «Енимахалле», хорватская «Локомотива», швейцарский «Брюль», чешский «Сокол».
Впрочем, не факт, что БНТУ примет престижное приглашение: все будет зависеть от того, насколько прочной окажется в межсезонье финансовая база команды. Из отпуска минчанки выходят 17 июля.
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