Участие минского БНТУ-БелАЗа в представительном международном турнире станет возможным, если клуб изыщет средства

Помимо белорусского полпреда, приглашения удостоились весьма авторитетные, по европейским меркам, клубы: польский «Зеглембе», словацкая «Ювента», турецкий «Енимахалле», хорватская «Локомотива», швейцарский «Брюль», чешский «Сокол».

Впрочем, не факт, что БНТУ примет престижное приглашение: все будет зависеть от того, насколько прочной окажется в межсезонье финансовая база команды. Из отпуска минчанки выходят 17 июля.