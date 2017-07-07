Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30312534/
7 июля 2017, 10:58 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Соперниками БГК им. Мешкова в новом сезоне SEHA-лиги станут гандбольные клубы пяти стран

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав участников сезона 2017/2018 SEHA-лиги, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.

В конце лета стартует седьмой по счету сезон турнира, за медали которого сразятся 10 гандбольных клубов. Единственными представителями своих стран будут Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словацкий «Татран». Словения делегировала «Целе» и «Горенье», Хорватия — «Загреб» и «Нексе». С двумя командами («Войводиной» и «Динамо Панцево») в SEHA-лигу после однолетнего перерыва вернется Сербия. От Македонии выступят «Металург» и действующий чемпион турнира «Вардар».

На новый сезон не заявлены венгерский «Веспрем» и боснийский «Извиджач».

Брестские гандболисты поборются за награды SEHA-лиги в шестой раз. Первые матчи турнира намечены на 29 и 30 августа.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Сборная Беларуси (U-17) обыграла румынских сверстников в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции

Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Румынии в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции (30:27). В групповом раунде турнира наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А».
Еще 7 новостей  Все новости

В Россию по пропускам?

Что изменят в Декрете о тунеядцах?

Лукашенко: Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС

В Россию по пропускам?

Что изменят в Декрете о тунеядцах?