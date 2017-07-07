Соперниками БГК им. Мешкова в новом сезоне SEHA-лиги станут гандбольные клубы пяти стран
7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав участников сезона 2017/2018
SEHA-лиги, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.
В конце лета стартует седьмой по счету сезон турнира, за медали которого сразятся 10 гандбольных клубов. Единственными представителями своих стран будут Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словацкий «Татран». Словения делегировала «Целе» и «Горенье», Хорватия — «Загреб» и «Нексе». С двумя командами («Войводиной» и «Динамо Панцево») в
На новый сезон не заявлены венгерский «Веспрем» и боснийский «Извиджач».
Брестские гандболисты поборются за награды
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