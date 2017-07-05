Сборная Беларуси (U-17) обыграла румынских сверстников в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции
Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Румынии в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции (30:27). В групповом раунде турнира наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А».
Беларусь (U-17) — Румыния (U-17) — 30:27 (15:9)
Беларусь: Голубничий (1), Беликов (3), Никонович (3), Козел (4), Пилюк (7), Будейко (9), Климовец (2).
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