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5 июля 2017, 12:37 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Сборная Беларуси (U-17) обыграла румынских сверстников в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции

Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Румынии в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции (30:27). В групповом раунде турнира наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А».

Беларусь (U-17) — Румыния (U-17) — 30:27 (15:9)

Беларусь: Голубничий (1), Беликов (3), Никонович (3), Козел (4), Пилюк (7), Будейко (9), Климовец (2).

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Новости Гандбола

Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции

Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в заключительном матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции — 21:15. Наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А». Белорусы примут участие в утешительном раунде.
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