Сборная Беларуси (U-17) обыграла румынских сверстников в матче утешительного раунда «European Open» в Швеции

Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в заключительном матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции — 21:15. Наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А». Белорусы примут участие в утешительном раунде.