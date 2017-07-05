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5 июля 2017, 10:24 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова намерен занять в группе Лиги чемпионов минимум пятое место

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в новом сезоне намерен занять в своей группе в Лиге чемпионов место не ниже пятого. Такая информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

<em>5 июля Брест /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Брестский гандбольный клуб им. <span class=error>Мешкова</span> в новом сезоне намерен занять в своей группе в Лиге чемпионов место не ниже пятого. Такая информация опубликована на официальном сайте <span class=error>БГК</span> сообщает <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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По результатам жеребьевки «мешковцы» были определены в группу В. БГК предстоит сыграть с венгерским «Веспремом», польским «Виве», французским ПСЖ, датским «Ольборгом», словенским «Целе», немецкими «Фленсбургом» и «Килем».

«Мы играем в элитной группе, поэтому жребий не мог быть легким. Есть соперники, с которыми мы пересекались в прошлом сезоне: “Виве”, “Фленсбург”, “Целе”. Хорошо знаком по SEHA-лиге “Веспрем”. ПСЖ сегодня один из сильнейших клубов мира, “Киль” тоже в особых представлениях не нуждается. Что сказать, для нас это очередной вызов, — подчеркнул главный тренер БГК Сергей Бебешко. — Задача на следующий сезон — занять место в группе не ниже пятого. Для ее выполнения всем придется очень сильно потрудиться. Постараемся обыграть грандов хотя бы дома. В прошлом сезоне нам для этого не хватило самую малость».

Старт группового раунда Лиги чемпионов запланирован в период с 13 по 17 сентября. В плей-офф выйдут по шесть команд из каждой восьмерки.

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