БГК им. Мешкова намерен занять в группе Лиги чемпионов минимум пятое место
5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в новом сезоне намерен занять в своей группе в Лиге чемпионов место не ниже пятого. Такая информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По результатам жеребьевки «мешковцы» были определены в группу В. БГК предстоит сыграть с венгерским «Веспремом», польским «Виве», французским ПСЖ, датским «Ольборгом», словенским «Целе», немецкими «Фленсбургом» и «Килем».
«Мы играем в элитной группе, поэтому жребий не мог быть легким. Есть соперники, с которыми мы пересекались в прошлом сезоне: “Виве”, “Фленсбург”, “Целе”. Хорошо знаком по
Старт группового раунда Лиги чемпионов запланирован в период с 13 по 17 сентября. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter