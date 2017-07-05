БГК им. Мешкова намерен занять в группе Лиги чемпионов минимум пятое место

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По результатам жеребьевки «мешковцы» были определены в группу В. БГК предстоит сыграть с венгерским «Веспремом», польским «Виве», французским ПСЖ, датским «Ольборгом», словенским «Целе», немецкими «Фленсбургом» и «Килем».

«Мы играем в элитной группе, поэтому жребий не мог быть легким. Есть соперники, с которыми мы пересекались в прошлом сезоне: “Виве”, “Фленсбург”, “Целе”. Хорошо знаком по SEHA-лиге “Веспрем”. ПСЖ сегодня один из сильнейших клубов мира, “Киль” тоже в особых представлениях не нуждается. Что сказать, для нас это очередной вызов, — подчеркнул главный тренер БГК Сергей Бебешко. — Задача на следующий сезон — занять место в группе не ниже пятого. Для ее выполнения всем придется очень сильно потрудиться. Постараемся обыграть грандов хотя бы дома. В прошлом сезоне нам для этого не хватило самую малость».