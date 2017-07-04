Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции

Лидер гандбольной сборной Норвегии 22-летний разыгрывающий Сандер Сагосен третий год кряду назван лучшим молодым гандболистом мира по версии популярного интернет-портала handball-planet. com, а вот белорусы Артем Королек, Андрей Юринок и Артем Кулак в символическую сборную не пробились.