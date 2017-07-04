Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции
Сборная Беларуси (U-17) обыграла сверстников из Финляндии в заключительном матче группового этапа турнира «European Open» в Швеции — 21:15. Наши соотечественники финишировали на третьем месте в пуле «А». Белорусы примут участие в утешительном раунде.
Беларусь (U-17) — Финляндия (U-17) — 21:15 (12:7)
Беларусь: Удовеня (4), Беликов (3), Голубничий (3), Никонович (2), Пилюк (2), Будейко (2), Самойло (2), Секерич (1), Климовец (1).
Группа «А»: Исландия — 6 (3), Чехия — 4 (3), БЕЛАРУСЬ — 2 (3), Финляндия — 0 (3).
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