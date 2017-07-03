Леся Смолинг и Наталья Воловник из львовской «Галичанки» пополнят женскую команду ГК «Гомель»
Леся Смолинг и Наталья Воловник из львовской «Галичанки» пополнят женскую команду ГК «Гомель».
Капитан чемпиона Украины львовской «Галичанки» и сборной Украины Леся Смолинг подписала контракт с сроком на два года. Трехкратная чемпионка Украины (2015−2017) в нынешнем сезоне она была признана самым полезным игроком украинской суперлиги, выиграла Кубок и Суперкубок страны, стала лучшим бомбардиром своего клуба в ушедшем сезоне (93 гола в 26 матчах). Сезоном ранее Смолинг также стала лучшим снайпером своей команды, заняв итоговое четвертое место по заброшенным мячам в чемпионате (141 гол в 32 матчах).
Вместе со Смолинг в стан женской команды «Гомеля» перейдет правая крайняя львовянок и сборной Украины Наталья Воловник, передает «ГК «Гомель» «В контакте».
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