Леся Смолинг и Наталья Воловник из львовской «Галичанки» пополнят женскую команду ГК «Гомель».

Капитан чемпиона Украины львовской «Галичанки» и сборной Украины Леся Смолинг подписала контракт с сроком на два года. Трехкратная чемпионка Украины (2015−2017) в нынешнем сезоне она была признана самым полезным игроком украинской суперлиги, выиграла Кубок и Суперкубок страны, стала лучшим бомбардиром своего клуба в ушедшем сезоне (93 гола в 26 матчах). Сезоном ранее Смолинг также стала лучшим снайпером своей команды, заняв итоговое четвертое место по заброшенным мячам в чемпионате (141 гол в 32 матчах).

Вместе со Смолинг в стан женской команды «Гомеля» перейдет правая крайняя львовянок и сборной Украины Наталья Воловник, передает «ГК «Гомель» «В контакте».

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