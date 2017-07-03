Бужан: «Ростов-Дон» попал в фантастическую группу Лиги чемпионов ЕГФ
Гандболисткам «Ростов-Дона» предстоит серьёзная подготовкам к новому сезону. Стали известны
команды-соперницы по групповому этапу Лиги чемпионов ЕГФ.
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Согласно результатам жеребьевки, дружина Фредерика Бужана в европейском турне встретится с действующим победителем турнира венгерским «Дьером», датским «Мидтьюлландом» и французским «Брестом». Об этом ИА REGNUM проинформировали в
«Мы попали в фантастическую группу. Теперь гандболистки знают будущих соперников, и это позволит нам провести отличную подготовку летом. Мы уважаем все команды, с которыми нам предстоит сыграть, но никого не боимся», — прокомментировал наставник ростовчанок.
Гандбольные баталии в рамках Лиги чемпионов пройдут осенью. Первые поединки намечены на начало октября.
«Дьер» — наш самый серьезный соперник. Венгерский клуб неплохо усилился, теперь за них выступает разыгрывающая сборной Норвегии Стине Офтедал. При этом «Дьер» сохранил своих лидеров. Могу сказать, что у них отличная защита и сильный вратарь, — отметила игрок Анна Сень.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем сезоне ростовские гандболистки выиграли Кубок ЕГФ. Но европейское турне дружина начала с выступления в групповом этапе Лиги чемпионов, которое завершилось не в пользу «Ростов-Дона». После этого тренерский штаб команды покинул датчанин Ян Лесли. Вместо него рулевым был назначен француз Фредерик Бужан.
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