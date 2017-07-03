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3 июля 2017, 11:52 | Игровые: Гандбол | ИА REGNUM

Бужан: «Ростов-Дон» попал в фантастическую группу Лиги чемпионов ЕГФ

Гандболисткам «Ростов-Дона» предстоит серьёзная подготовкам к новому сезону. Стали известны команды-соперницы по групповому этапу Лиги чемпионов ЕГФ.

Подопечные <span class=error>Фредерика</span> <span class=error>Бужана</span> узнали с кем придётся бороться за трофей. Увеличить
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Согласно результатам жеребьевки, дружина Фредерика Бужана в европейском турне встретится с действующим победителем турнира венгерским «Дьером», датским «Мидтьюлландом» и французским «Брестом». Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе команды.

«Мы попали в фантастическую группу. Теперь гандболистки знают будущих соперников, и это позволит нам провести отличную подготовку летом. Мы уважаем все команды, с которыми нам предстоит сыграть, но никого не боимся», — прокомментировал наставник ростовчанок.

Гандбольные баталии в рамках Лиги чемпионов пройдут осенью. Первые поединки намечены на начало октября.

«Дьер» — наш самый серьезный соперник. Венгерский клуб неплохо усилился, теперь за них выступает разыгрывающая сборной Норвегии Стине Офтедал. При этом «Дьер» сохранил своих лидеров. Могу сказать, что у них отличная защита и сильный вратарь, — отметила игрок Анна Сень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем сезоне ростовские гандболистки выиграли Кубок ЕГФ. Но европейское турне дружина начала с выступления в групповом этапе Лиги чемпионов, которое завершилось не в пользу «Ростов-Дона». После этого тренерский штаб команды покинул датчанин Ян Лесли. Вместо него рулевым был назначен француз Фредерик Бужан.
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Гандболистки «Ростова-Дона» сыграют в одной группе ЛЧ с венгерским «Дьёром»

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Действующий победитель женского Кубка ЕГФ по гандболу российский клуб «Ростов-Дон» сыграет в одной группе Лиги чемпионов с действующим триумфатором ЛЧ венгерским «Дьёром», сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.
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