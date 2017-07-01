Гандболистки «Ростова-Дона» сыграют в одной группе ЛЧ с венгерским «Дьёром»

Жеребьевка прошла в пятницу в Любляне. В группу В также попали датский «Мидтьюлланн» и «Брест» из Франции. Матчи первого тура пройдут 8—10 октября , а игры заключительного запланированы на 17—19 ноября .

В ходе аналогичной жеребьевки мужского турнира соперников по группе узнал российский клуб «Чеховские медведи». Команда попала в группе D, где сыграет с «Металлургом» из Македонии, «Мотором» (Запорожье) из Украины, французским «Монпелье», турецким «Бешикташем» и клубом, преодолевшим квалификацию.