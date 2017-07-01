Гандболистки «Ростова-Дона» сыграют в одной группе ЛЧ с венгерским «Дьёром»
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Действующий победитель женского Кубка ЕГФ по гандболу российский клуб «Ростов-Дон» сыграет в одной группе Лиги чемпионов с действующим триумфатором ЛЧ венгерским «Дьёром», сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.
Жеребьевка прошла в пятницу в Любляне. В группу В также попали датский «Мидтьюлланн» и «Брест» из Франции. Матчи первого тура пройдут
В ходе аналогичной жеребьевки мужского турнира соперников по группе узнал российский клуб «Чеховские медведи». Команда попала в группе D, где сыграет с «Металлургом» из Македонии, «Мотором» (Запорожье) из Украины, французским «Монпелье», турецким «Бешикташем» и клубом, преодолевшим квалификацию.
Групповой этап стартует
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