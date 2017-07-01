Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30247798/
1 июля 2017, 0:26 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» сыграют в одной группе ЛЧ с венгерским «Дьёром»

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Действующий победитель женского Кубка ЕГФ по гандболу российский клуб «Ростов-Дон» сыграет в одной группе Лиги чемпионов с действующим триумфатором ЛЧ венгерским «Дьёром», сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.

Жеребьевка прошла в пятницу в Любляне. В группу В также попали датский «Мидтьюлланн» и «Брест» из Франции. Матчи первого тура пройдут 8—10 октября, а игры заключительного запланированы на 17—19 ноября.

В ходе аналогичной жеребьевки мужского турнира соперников по группе узнал российский клуб «Чеховские медведи». Команда попала в группе D, где сыграет с «Металлургом» из Македонии, «Мотором» (Запорожье) из Украины, французским «Монпелье», турецким «Бешикташем» и клубом, преодолевшим квалификацию.

Групповой этап стартует 13—17 сентября и продлится до начала марта 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева