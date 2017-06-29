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29 июня 2017, 12:25 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Женщины. «Гомель» сыграет с «Кристиансандом» в полуфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Гомель» узнал соперника по полуфинальному матчу квалификационного турнира женской Лиги чемпионов.

Гомель узнал соперника по полуфинальному матчу квалификационного турнира женской Лиги чемпионов. Увеличить
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Чемпион Беларуси встретится с норвежским «Кристиансандом». Во втором полуфинале в группе 1 хорватская «Подравка» сыграет с турецким «Костамону».

Группа 1

Кристиансанд (Норвегия) — Гомель (Беларусь)

Подравка (Хорватия) — Кастамону (Турция)

Группа 2

Эрфурт (Германия) — Месалия (Испания)

Хеэр (Швеция) — Хипо (Австрия)

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