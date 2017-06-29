Женщины. «Гомель» сыграет с «Кристиансандом» в полуфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов
«Гомель» узнал соперника по полуфинальному матчу квалификационного турнира женской Лиги чемпионов.
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Чемпион Беларуси встретится с норвежским «Кристиансандом». Во втором полуфинале в группе 1 хорватская «Подравка» сыграет с турецким «Костамону».
Группа 1
Кристиансанд (Норвегия) — Гомель (Беларусь)
Подравка (Хорватия) — Кастамону (Турция)
Группа 2
Эрфурт (Германия) — Месалия (Испания)
Хеэр (Швеция) — Хипо (Австрия)
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