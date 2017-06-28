В мужской Суперлиге ЧР по гандболу будет выступать новый клуб из Москвы

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Новый клуб, который пока не имеет названия, займёт место челябинского «Динамо», которое по итогам прошлого сезона покинуло высший дивизион. Главным тренером клуба станет Сергей Толстых.



«Мы создали интересный, боеспособный коллектив. Например, в нашей команде будут выступать игроки сборной России — Дмитрий Ковалёв и Александр Деревень, который стал победителем Лиги чемпионов в составе “Вардара”. Нам представляется, что мы сможем навязать конкуренцию всем без исключения командам мужской Суперлиги. В нашем составе также будут выступать и молодые игроки. Мы считаем, что наша главная задача — воспитать игроков для мужской сборной России», — отметил старший тренер новой команды Василий Филиппов.