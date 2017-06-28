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28 июня 2017, 20:11 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

В мужской Суперлиге ЧР по гандболу будет выступать новый клуб из Москвы

Исполком Федерации гандбола России, заседание которого проходит сегодня, 28 июня, в Москве, утвердил решение допустить до участия в мужской Суперлиге сезона-2017/18 новый клуб из Москвы, сообщает официальный сайт организации.

Исполком Федерации гандбола России заседание которого проходит сегодня 28 июня в Москве утвердил решение допустить до участия в мужской <span class=error>Суперлиге</span> сезона-2017/18 новый клуб из Москвы сообщает официальный сайт организации. Увеличить
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Новый клуб, который пока не имеет названия, займёт место челябинского «Динамо», которое по итогам прошлого сезона покинуло высший дивизион. Главным тренером клуба станет Сергей Толстых.

«Мы создали интересный, боеспособный коллектив. Например, в нашей команде будут выступать игроки сборной России — Дмитрий Ковалёв и Александр Деревень, который стал победителем Лиги чемпионов в составе “Вардара”. Нам представляется, что мы сможем навязать конкуренцию всем без исключения командам мужской Суперлиги. В нашем составе также будут выступать и молодые игроки. Мы считаем, что наша главная задача — воспитать игроков для мужской сборной России», — отметил старший тренер новой команды Василий Филиппов.
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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным результат мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы 2018 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает пресс-служба федерации.
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