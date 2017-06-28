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28 июня 2017, 18:34 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительным

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным результат мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы 2018 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает пресс-служба федерации.

Россияне впервые в истории не смогли пробиться в финальную часть турнира. Увеличить
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В середине июня российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира ЧЕ-2018 и впервые в истории не смогли пробиться в финальную часть турнира.

В настоящее время главным тренером сборной России является олимпийский чемпион Дмитрий Торгованов, который возглавляет команду с 2015 года.
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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, чьи слова приводит пресс- служба организации.
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