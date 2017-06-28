Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительным
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным результат мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы 2018 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает
пресс-служба федерации.
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В середине июня российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира ЧЕ-2018 и впервые в истории не смогли пробиться в финальную часть турнира.
В настоящее время главным тренером сборной России является олимпийский чемпион Дмитрий Торгованов, который возглавляет команду с 2015 года.
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