Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В середине июня российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира ЧЕ-2018 и впервые в истории не смогли пробиться в финальную часть турнира.

В настоящее время главным тренером сборной России является олимпийский чемпион Дмитрий Торгованов, который возглавляет команду с 2015 года.