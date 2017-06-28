Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу

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Также исполком ФГР, заседание которого прошло в среду в Москве, признал неудовлетворительным результат команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года. Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

«По ситуации с мужской сборной России хочу сказать, что диагноз неутешительный, — отметил Шишкарев. — Но я считаю, что мы должны работать, засучив рукава. У меня есть три предложения, первое — не принимать отставку Дмитрия Торгованова, тем более что главный тренер не заявлял о ней, второе — признать выступление мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы неудовлетворительным. Третье — сформировать чрезвычайный штаб по подготовке мужской сборной России к Олимпийским играм в Токио, который я готов возглавить».

Торгованов возглавляет команду с 2015 года.