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28 июня 2017, 18:33 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, чьи слова приводит пресс- служба организации.

Исполком <span class=error>ФГР</span> заседание которого прошло в среду в Москве признал неудовлетворительным результат команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года. Увеличить
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Также исполком ФГР, заседание которого прошло в среду в Москве, признал неудовлетворительным результат команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года. Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

«По ситуации с мужской сборной России хочу сказать, что диагноз неутешительный, — отметил Шишкарев. — Но я считаю, что мы должны работать, засучив рукава. У меня есть три предложения, первое — не принимать отставку Дмитрия Торгованова, тем более что главный тренер не заявлял о ней, второе — признать выступление мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы неудовлетворительным. Третье — сформировать чрезвычайный штаб по подготовке мужской сборной России к Олимпийским играм в Токио, который я готов возглавить».

Торгованов возглавляет команду с 2015 года.
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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным результат мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы 2018 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает пресс-служба федерации.
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