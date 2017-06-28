Торгованов: Я не справился с задачей и готов ответить за это
О провале сборной, мате в прямом эфире, ошибках, деньгах и конкуренции — главный тренер национальной команды и «Невы» Дмитрий Торгованов.
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28 июня состоится заседание исполкома Федерации гандбола России, на котором будет решён вопрос о продолжении работы на своём посту главного тренера мужской сборной Дмитрия Торгованова. Под его руководством в прошедшем сезоне команда на чемпионате мира выбыла на стадии 1/8 финала и не пробилась на чемпионат Европы — 2018, проиграв в решающем матче. Наставник сборной и питерского «Университета-Нева» перед заседанием исполкома рассказал «Чемпионату», готов ли он остаться в национальной команде и как менять ситуацию в мужском гандболе.
«Пусть попробует
— После не самого удачного чемпионата мира вы говорили, что готовы продолжать работать, но просите понимания и поддержки. Сейчас готовы повторить те же слова?
— Да, готов. Более того, я готов их повторить вместе со словами о том, что вся ответственность за неудачно проведённый сезон лежит на мне и только на мне. Ребят можно оправдать, а тренера — нет. Ну вы же знаете, у победы много авторов, а у поражения только один виновник. Не могу сказать ни одного плохого слова в адрес команды в плане самоотдачи — разве
— То есть вы готовы остаться на посту главного тренера сборной?
— Давайте всё же дождёмся исполкома. Я сам выступлю с докладом, послушаю, что скажут мне. А потом уже будет принято окончательное решение. Понимаете, руководитель Федерации гандбола России Сергей Николаевич Шишкарёв и перед собой, и перед другими ставит только максимальные задачи. И этим он очень заряжает всех окружающих, тем более и сам делает огромную работу. Если он скажет мне: «Извини, Дмитрий Николаевич, ты не справился с задачей» — у меня никаких вопросов не возникнет. Я действительно не справился с тем максимумом, который был передо мной поставлен, и готов нести за это ответственность. Пусть тогда попробует
— Какой эпизод в отборочном цикле стал самым запоминающимся?
— Концовка первого матча со сборной Словакии в Москве, когда мы упустили победу. Такие моменты мы обязаны уметь реализовывать, доводить до логического завершения. Как показали дальнейшие матчи, за ту упущенную победу мы заплатили очень дорого.
«Незаменимых нет, но у нас в сборной такой игрок есть»
— Чего конкретно не хватило команде в домашнем матче с Черногорией?
— Опыта игры на таком уровне. Да и вообще опыта международных матчей — у нас многие даже в европейских кубках не играли. Ведь одно дело играть на уровне чемпионата России, и совсем другое — на уровне сборной. А у нас по большому счёту играли гандболисты, которых мы рассматривали на будущее. Те же Александр Шкуринский и Дмитрий Киселёв оказались первыми номерами на своих позициях (левого и правого полусредних. — Прим. «Чемпионата»). Им не хватило
— Что оказалось для вас неожиданным в решающем матче?
— То, что мы допустили ошибки, про которые говорили ещё перед началом игры. Мы всё это разбирали. Ключевым же стал эпизод с удалением лидера черногорцев Борожана на четыре минуты во втором тайме. Большинство мы проиграли со счётом 1:3. Говорили же ребятам, что они, как и все балканские команды, очень хорошо подставляются и защищаются. Не забить может каждый, это объяснимо, но как объяснить, что мы просто отдавали мяч сопернику? Нас погубили глупые ошибки — такое не прощается.
— Показалось, что не хватило эмоций в последние 10 минут. Почему не завели команду так, как завели её в Братиславе, когда взяли
— Честно говоря, я в Словакии просто не заметил на эмоциях микрофон, а потому не особо сдерживался — до сих пор стыдно. В Москве же было достаточно, на мой взгляд, тех слов, которые и говорились в
— С тем составом, который играл две последние игры со Словакией и Черногорией, могла команда добиться результата?
— Могла. Знаете, ещё в мае, когда нам предстояли две игры со Швецией,
— Кого из травмированных игроков не хватило, чтобы решить задачу?
— Часто говорят: незаменимых нет. Но в нашем случае есть такой игрок — Павел Атьман. В нынешней сборной России это незаменимый игрок. Будь он в составе, всё сложилось бы иначе. Это моё мнение. И он готов был сыграть, так как всегда считает за честь выступать в национальной команде. Он приехал на сбор 6 июня — вы же знаете, он получил тяжёлую травму на чемпионате мира во Франции и пропустил остаток сезона — и был отправлен на медкомиссию. Обследование показало, что кость после перелома ещё не конца зажила. Мы не имели права рисковать его здоровьем, хотя Паша рвался на площадку и хотел играть. А если, не дай Бог, рецидив? Вновь полгода восстанавливаться? Так мы вообще могли ему карьеру загубить.
«Чем лучше работает тренер, тем больше игроков от него уходит»
— Как выходить из этой ситуации? Не хватает конкуренции в чемпионате для роста молодых?
— Вообще, в нашем чемпионате давно уже не было такой битвы между командами, которые на предварительном этапе заняли места со второго по восьмое. Другое дело, что есть безоговорочный фаворит, который собирает лучших и опять усилился, подписав разыгрывающего Карлова из Краснодара и линейного Дениса Васильева из Астрахани. Но и «Чеховским медведям» победы давались с большим трудом, особенно в
— И осталась по окончании сезона без лидеров. Получается, что тренеры работают против себя?
— Да, вот такой парадокс — чем лучше работает тренер, тем больше игроков он теряет. Доводит до определённого уровня, а потом они стремятся уйти.
— Хорошо. Допустим,
— Я понял вопрос. Про «Зенит» раньше времени комментариев давать не готов. Скажу лишь, что если будет создан такой клуб на базе «Университета-Нева» — это самый правильный вариант. И я готов работать с
— Но даже с деньгами где игроков искать? Все лучшие уже разобраны.
— Это главный вопрос всего нашего мужского гандбола. У нас сейчас не так много игроков. Сказывается демографический провал с 1990 по 2000 годы — это десятилетие. И страдает от этого не только гандбол, но и другие виды спорта. Ребята с 2000-го и младше есть, и их много, и есть очень перспективные, но они совсем ещё пацаны, которые наберут силу лишь через несколько лет.
— Можно попробовать легионеров пригласить.
— Да нам не просто можно, а нужно это делать, если вдруг деньги будут. Сборная Германии поднялась, когда они открыли свой чемпионат для иностранцев. После «дела Босмана» границ для игроков больше не существовало, и они уходили туда, где больше платили, где были лучше условия. Я сам 13 лет отыграл в Германии, а потому знаю, о чём говорю. Немцы страдали от засилья легионеров, но рядом с ними росли их молодые ребята. И выросли до высочайшего уровня! Рядом с сильными всегда растут те, кто классом ниже. Тем более, нашему гандболу не грозит ситуация футбола, где огромные зарплаты зачастую платят за российский паспорт. Но в любом случае нужно воспитывать своих. Будем этим заниматься.
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