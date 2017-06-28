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28 июня 2017, 9:51 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Лига чемпионов. «Риихимяки» сыграет со «Спортингом» в полуфинале квалификационного турнира

Стали известны полуфинальные пары квалификационного раунда мужской Лиги чемпионов-2017/18.

Финский «Риихимяки», цвета которого защищают белорусы Александр Титов, Юрий Лукьянчук, Андрей Колярович, Александр Бочко и Виктор Зайцев, сыграет с португальским «Спортингом», а словацкий «Татран» встретится с австрийским «Хардом».

Отборочный турнир пройдет 2 и 3 сентября. Победитель получит путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
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