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28 июня 2017, 9:11 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

БГК имени Мешкова попадет в пятую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов-2016/17

БГК имени Мешкова попал в пятую корзину жеребьевки элитных пулов группового раунда Лиги чемпионов-207/18. Мероприятие пройдет 30 июня в Любляне.

<span class=error>БГК</span> имени <span class=error>Мешкова</span> попал в пятую корзину жеребьевки элитных пулов группового раунда Лиги чемпионов-207/18. Мероприятие пройдет 30 июня в Любляне. Увеличить
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Все участники группового раунда были разбиты на так называемые «пары». Таким образом, у каждой команды появился соперник, с которым она наверняка не сыграет на групповой стадии.

Согласно предварительному посеву ЕГФ, БГК точно не встретится в одной группе с польской «Вислой».

Группы А и В

Корзина 1: Веспрем (Венгрия), Барселона (Испания)

Корзина 2: Виве (Польша), Вардар (Македония)

Корзина 3: Пари Сен-Жермен (Франция), Райн Левен (Германия)

Корзина 4: Загреб (Хорватия), Ольборг (Дания)

Корзина 5: БГК им. Мешкова (Брест), Висла (Польша)

Корзина 6: Целе (Словения), Пик (Венгрия)

Корзина 7: Кристианстад (Швеция), Фленсбург (Германия)

Корзина 8: Нант (Франция), Киль (Германия).

Главным условием при распределении команд по восьмеркам «А» и «В» будет то, что клубы из Польши, Венгрии, Франции и Германии не должны сыграть в одной группе (исключение — немецкий «Киль». Ему предстоит пересечься уже на групповом этапе с земляками либо из «Райн Левен», либо из «Фленсбурга»).

А это значит, что уже сегодня можно констатировать: БГК снова сыграет в одной группе с польским «Виве» (поскольку польские клубы должны играть в разных группах) и не сыграет с действующим носителем титула «Вардаром», сообщает официальный сайт БГК.

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