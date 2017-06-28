БГК имени Мешкова попадет в пятую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов-2016/17

Все участники группового раунда были разбиты на так называемые «пары». Таким образом, у каждой команды появился соперник, с которым она наверняка не сыграет на групповой стадии.



Согласно предварительному посеву ЕГФ, БГК точно не встретится в одной группе с польской «Вислой».



Группы А и В



Корзина 1: Веспрем (Венгрия), Барселона (Испания)



Корзина 2: Виве (Польша), Вардар (Македония)



Корзина 3: Пари Сен-Жермен (Франция), Райн Левен (Германия)



Корзина 4: Загреб (Хорватия), Ольборг (Дания)



Корзина 5: БГК им. Мешкова (Брест), Висла (Польша)



Корзина 6: Целе (Словения), Пик (Венгрия)



Корзина 7: Кристианстад (Швеция), Фленсбург (Германия)



Корзина 8: Нант (Франция), Киль (Германия).



Главным условием при распределении команд по восьмеркам «А» и «В» будет то, что клубы из Польши, Венгрии, Франции и Германии не должны сыграть в одной группе (исключение — немецкий «Киль». Ему предстоит пересечься уже на групповом этапе с земляками либо из «Райн Левен», либо из «Фленсбурга»).



А это значит, что уже сегодня можно констатировать: БГК снова сыграет в одной группе с польским «Виве» (поскольку польские клубы должны играть в разных группах) и не сыграет с действующим носителем титула «Вардаром», сообщает официальный сайт БГК.