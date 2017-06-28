Волгоградские гандболистки стали победительницами Спартакиады учащихся
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Волгоградской области выиграла соревнования по гандболу среди девушек на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает
пресс-служба соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале представительницы Волгоградской области победили сборную Самарской области со счетом 22:20. В матче за третье место команда Краснодарского края одержала победу со счетом 34:29 над сборной Ростовской области.
Соревнования по гандболу проходили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter