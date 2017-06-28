Волгоградские гандболистки стали победительницами Спартакиады учащихся

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В финале представительницы Волгоградской области победили сборную Самарской области со счетом 22:20. В матче за третье место команда Краснодарского края одержала победу со счетом 34:29 над сборной Ростовской области.