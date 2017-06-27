Трефилов: Женская сборная России по гандболу будет обновлена к ЧМ на 80%

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Во вторник состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира среди женщин. Сборная России попала в группу С вместе с командами Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.

«Я могу назвать нашу группу “рабочей”. Поймите правильно, в каждой группе есть две-три сильные команды. Нам надо играть и выходить в плей-офф чемпионата мира», — прокомментировал итоги жеребьевки Трефилов.

«У нас происходят изменения в составе, и по сравнению с Олимпийскими играми, команда на чемпионате мира будет обновлена на 80 процентов. Мы обсуждали план подготовки к чемпионату. Исходя из международного и европейского календаря, ФГР сделала все возможное, чтобы обеспечить все условия для подготовки к турниру», — отметил российский специалист.

Трефилов также рассказал о том, как сборная планирует готовиться к чемпионату. «Сначала мы проведем сбор в Сочи, где будет проведена большая работа, затем в сентябре нас ждут отборочные матчи чемпионата Европы, в октябре постараемся провести еще один сбор, а перед чемпионатом мира примем участие в традиционном турнире в Норвегии Meberlingen Cup», — добавил тренер сборной.

Женская сборная России по гандболу является действующим чемпионом Олимпийских игр. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009). Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.