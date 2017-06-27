Трефилов: В группах с тёмными лошадками возможны сюрпризы

Российская команда попала в группу С, где её соперниками будут сборные Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.



«Честно говоря, не следил за жеребьёвкой, результаты узнал от вас. Что могу сказать — нормальная рабочая группа, могло быть и хуже. С другой стороны, в таких группах с тёмными лошадками возможны сюрпризы. Так бывает практически на каждом крупном турнире.



Подробности про каждую из команд сейчас не скажу, поскольку некоторые сборные не видел пару лет, а некоторые вообще не видел. Что-то конкретное можно будет говорить, когда перед глазами будут хотя бы расширенные составы. Даже сборная Бразилии, с которой мы играли на Олимпиаде, — кого они привезут? “Бабушек”, которые были в Рио, или совсем других?



Всё равно ли нам было, с кем играть? Не стоит преувеличивать наши возможности на сегодняшний день. Хотя… Бог не выдаст — свинья не съест. Будем играть на победу в каждом матче, другой задачи у нас быть не может. В той группе, на которую мы выходим в 1/8 финала, наверняка три места будут за Германией, Голландией и Южной Кореей», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Чемпионат мира среди женских команд пройдёт в Германии с 1 по 17 декабря. Сборная России свои матчи группового этапа проведёт в Ольденбурге, матч 1/8 финала — в Магдебурге. Там же и в Лейпциге пройдут встречи ¼ финала, а полуфиналы и финал примет Гамбург.