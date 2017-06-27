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27 июня 2017, 16:09 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Стали известны соперники российских гандболисток на чемпионате мира—2017

В Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по гандболу, который пройдёт в Германии с 1 по 17 декабря.

В Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по гандболу который пройдёт в Германии с 1 по 17 декабря. Увеличить
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Действующий олимпийский чемпион женская сборная России сыграет в группе C с командами Дании, Туниса, Японии, Черногории и Бразилии.

В группу A попали сборные Франции, Румынии, Испании, Словении, Анголы и Парагвая.

В группе B сыграют команды Норвегии, Швеции, Чехии, Венгрии, Аргентины и Польши.

В группу D попали сборные Нидерландов, Германии, Сербии, Южной Кореи, Китая и Камеруна.
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