Стали известны соперники российских гандболисток на чемпионате мира—2017
В Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по гандболу, который пройдёт в Германии с 1 по 17 декабря.
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Действующий олимпийский чемпион женская сборная России сыграет в группе C с командами Дании, Туниса, Японии, Черногории и Бразилии.
В группу A попали сборные Франции, Румынии, Испании, Словении, Анголы и Парагвая.
В группе B сыграют команды Норвегии, Швеции, Чехии, Венгрии, Аргентины и Польши.
В группу D попали сборные Нидерландов, Германии, Сербии, Южной Кореи, Китая и Камеруна.
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