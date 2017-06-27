Стали известны соперники российских гандболисток на чемпионате мира—2017

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Непопадание российских гандболистов на чемпионат Европы 2018 года не стоит драматизировать, но нужно разобраться, почему это произошло Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.