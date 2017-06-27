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27 июня 2017, 16:06 | Игровые: Гандбол | УНИАН

Украинец Копишинский стал лучшим снайпером Евро-2017 по пляжному гандболу

В столице Хорватии — Загребе — завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу.

Игрок сборной Украины стал самым результативным в финальной части чемпионата Европы в Хорватии. Увеличить
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Участие в первенстве континента приняли 14 команд в мужском турнире и 17 — в женском, сообщает Спортивный комитет Украины.

Чемпионом Европы в мужском турнире стала сборная Испании, которая в финале нанесла поражение россиянам. А бронзу завоевали прошлогодние чемпионы — сборная Хорватии. Золото женского чемпионата Европы завоевала сборная Норвегии. В финале она переиграла Польшу. В поединке за бронзу Испания обыграла Данию.

Мужская сборная под руководством Олега Сыча выиграла первый групповой турнир, в частности нанесла поражение чемпиону мира Хорватии. На втором групповом этапе украинцы заняли второе место и вышли в четвертьфинал, где в напряженной борьбе потерпели поражение от сборной России, а в матче за 5−6 места проиграли Швеции.

Лучший индивидуальный показатель среди всех игроков чемпионата Европы — у спортсмена сборной Украины. Игорь Копишинский набрал 181 очко и стал лучшим снайпером чемпионата. Его партнер по команде Александр Полторацкий занял 6-е место среди лучших бомбардиров (130 очков).

В составе мужской сборной играли: Александр Полторацкий, Игорь Копишинский, Леонид Михайлютенко, Богдан Олиферчук, Виталий Горовой, Николай Кривошей, Денис Науменко, Юрий Шамрило, Николай Шнит, Ростислав Полищук. Главный тренер — Олег Сыч.

Женская сборная Украины стартовала с поражения от Норвегии, но в дальнейшем одержала три победы подряд — над Польшей, Швецией и Францией. Но второй групповой турнир сборная завершила поражениями от Испании и России.

Женская сборная Украины: Валерия Кириллова, Екатерина Чумак, Ольга Лаюк, Ирина Глибко, Алена Сорокина, Юлия Андрийчук, Леся Смолинг, Валерия Зоря, Ирина Яблонская-Бобаль, Александра Кребс. Главный тренер — Валентин Вакула.

В общем зачете мужская сборная заняла 6-е место, а женская — 12-е.
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