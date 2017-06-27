К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На предварительном этапе гандболистки из Самарской области в своей группе стали сильнейшими. Команда одержала четыре победы в четырех матчах, и заняла первое место. На второй строчке расположилась сборная Краснодарского края, которая одержала три победы, потерпела одно поражение и набрала шесть очков.

В группе «Б» на предварительном этапе лидерство захватила сборная Волгоградской области. Команда одержала три победы, и однажды сыграла вничью со сборной Астраханской области — 26:26. Второе место заняла команда Ростовской области.

В результате третье место оспаривали сборные Краснодарского края и Ростовской области.

Все были уверены — в южном дерби Краснодарский край постарается отстоять добытую два года назад третью ступеньку пьедестала, в свою очередь ростовчанки сделают все возможное, чтобы на глазах своих многочисленных болельщиков оставить бронзу на Дону. На 20 минуте ростовчанкам в какой-то момент удалось сравнять счет — 12:12, однако на перерыв с преимуществом в два мяча ушел все-таки Краснодар — 18:16.

Главный тренер сборной Ростовской области Ольга Карпенко рассказала, почему команде не удалось обыграть краснодарских гандболисток: «У нас приблизительно одинаковые школы с Краснодаром. Естественно, мы были нацелены на победы, хотели выиграть все. На чемпионате, который проходил в этом сезоне, мы стали впервые бронзовыми призерами. В принципе, если сейчас убрать все эмоции — 4 место это тоже победа. Наша команда никогда выше третьего не поднималась. Но видно, что дети прибавили. Бойцовские качества проявили все наши игроки, но удача была не на нашей стороне». Игра во втором тайме шла мяч в мяч. Однако довести до победы концовку встречи хватило сил только сборной Краснодара. Матч завершился победой Краснодарского края — 34:29.

За золотые медали летней Спартакиады учащихся боролись сборные Самарской и Волгоградской областей. Волгоград представлял для Самары настоящую угрозу. Первая половина этого финала не подарила много голов, девушки ушли на перерыв со счетом 9:7 в пользу Самары. Во второй тайме на 42 минуте команде Волгограда удалось вырваться вперед и сохранить лидерство до конца встречи. Итог поединка — 20:22, золото забирает сборная Волгоградской области.

Игрок сборной Волгоградской области Анжелика Лебедева поделилась эмоциями после победы: «Это была очень тяжелая игра. Мы всегда по-особенному настраиваемся на Тольятти. На первенстве России так же было очень трудно. Но здесь, на Спартакиаде, мы доказали, что сильнее. В перерыве мы себя хорошо настроили, поэтому во второй тайме быстрее побежали и начали реализовывать свои броски». После турнира состоялась торжественная церемония закрытия VIII летней Спартакиады учащихся России по гандболу.

Гонку бомбардиров возглавили Алена Смирнова из Ленинградской области, Валерия Маслова из донской команды и Полина Соколова из Санкт-Петербурга. Каждая из них забила по 47 мячей.

Итоговое положение команд VIII летней Спартакиады учащихся-2017 среди девушек выглядит так:

1 место — сборная Волгоградской области.

2 место — сборная Самарской области.

3 место — сборная Краснодарского края.

4 место — сборная Ростовской области.

5 место — сборная Московской области.

6 место — сборная Астраханской области.

7 место — сборная Санкт-Петербурга.

8 место — сборная Москвы.

9 место — сборная Ленинградской области.

10 место — сборная Приморского края.