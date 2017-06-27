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https://sport.mail.ru/news/handball/30203525/
27 июня 2017, 13:00 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Сагосен стал лучшим молодым гандболистом мира, Королек, Юринок и Кулак в символическую сборную не попали

Лидер гандбольной сборной Норвегии 22-летний разыгрывающий Сандер Сагосен третий год кряду назван лучшим молодым гандболистом мира по версии популярного интернет-портала handball-planet.com, а вот белорусы Артем Королек, Андрей Юринок и Артем Кулак в символическую сборную не пробились.

По итогам совместного голосования международного жюри из 15 журналистов (в их числе Сергей Новиков из «Прессбола») и посетителей сайта норвежец из датского «Ольборга» с 31 баллом опередил левого крайнего шведского «Критианстада» Джерри Тольбринга, правого крайнего словенского «Целе» Блажа Янца (по 30) и правого полусреднего французского «ПСЖ» Недима Ремили (28). Кроме них, в символическую сборную сезона-2016/17 вошли вратарь Хоан Менендес из испанского клуба «Вилья Де Аранда» (11), шведский левый полусредний Лукас Нильссон из немецкого «Киля» (20) и линейный Людовик Фабрегас из французского «Монпелье» (25).

Трое 21-летних игроков сборной Беларуси, попавшие в число номинантов, стали вторыми в своих амплуа. Линейный французского «Сен-Рафаэля» Артем Королек набрал 16 баллов, левый крайний БГК имени Мешкова Андрей Юринок — 9, а его одноклубник разыгрывающий Артем Кулак — 6. Возраст парней позволяет им участвовать в аналогичном конкурсе и через год.

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