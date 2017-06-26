В Санкт-Петербурге будут созданы гандбольный и мини-футбольный «Зенит»
В скором времени в
Санкт-Петербурге будут созданы ещё две спортивные команды, объединённые под брендом «Зенит».
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По информации «Фонтанки», спонсором проекта выступит компания «Газпром».
Помимо уже существующих футбольного, баскетбольного и волейбольного клуба «Зенит», будут созданы гандбольный и
На минувшей неделе стало известно, что волейбольный клуб «Зенит» из
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