В Санкт-Петербурге будут созданы гандбольный и мини-футбольный «Зенит»

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По информации «Фонтанки», спонсором проекта выступит компания «Газпром».

Помимо уже существующих футбольного, баскетбольного и волейбольного клуба «Зенит», будут созданы гандбольный и мини-футбольный клубы. Перед новыми командами будут поставлены максимальные задачи в чемпионате России.