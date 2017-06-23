Гандболисты Австрии, Норвегии и Франции будут соперниками белорусов на ЧЕ-2018

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Сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе В вместе с командами Австрии, Норвегии и Франции. Они сыграют в городе Пореч.

Составы остальных предварительных квартетов:

А (Сплит) — Хорватия, Исландия, Сербия, Швеция.

С (Загреб) — Черногория, Словения, Германия, Македония.

D (Вараждин) — Чехия, Венгрия, Испания, Дания.

После окончания первого этапа борьбу за награды продолжат по 3 лучшие команды из каждой группы. Турнир пройдет с 12 по 28 января 2018 года.

Белорусские гандболисты в 5-й раз выступят среди 16 лучших команд Старого Света. На прошлом континентальном первенстве в Польше команда Юрия Шевцова заняла 10-е место.