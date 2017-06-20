Спартак Миронович: Вопросы по развитию гандбола в нашей стране должны решать белорусы, а не заезжие иностранцы

Ребята молодцы! Думаю, подарок они сделали не только имениннику и всем белорусам, но прежде всего — себе, выйдя на Евро-2018 с первого места в группе. Команда Шевцова продемонстрировала гандбол неплохого уровня, заслуженно показав достойный результат. Вспомните выездную встречу с сербами, домашний матч с поляками и недавнюю гостевую баталию с румынами — это были мощные и содержательные игры нашей команды! Конечно, старт отбора у нас не задался. Но здесь не стоит говорить о том, что белорусы свысока смотрели на сборную Румынии — у нас нет такого понятия, как недооценка соперника. Просто румыны играли намного лучше, чем наши ребята.

Юрий Шевцов говорил о том, что на домашнюю игру со сборной Румынии повлияла вся та ненужная шумиха, которая поднялась вокруг команды в связи с проблемой прибытия игроков БГК в расположение национальной дружины…

Когда проигрываешь, всегда стараешься найти причины неудовлетворительного результата. Очень здорово, что команда сумела быстро прийти в себя, сделать выводы и показать класс, на выезде уверенно обыграв сербов. Но, конечно, Юрий Анатольевич прав — на пользу эта ситуация нашей сборной точно не пошла. Отвлекающие нюансы не способствуют благотворной подготовке. Из подобных мелочей и складывается результат. Не хочется вновь касаться всей этой темы, скажу лишь, что вопросы по развитию гандбола в нашей стране должны решать белорусы, а не заезжие иностранцы, — как передает by.tribuna.com со ссылкой на «Спортивную панораму», сказал Миронович.