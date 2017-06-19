Мутко: Трагедии в непопадании российских гандболистов на ЧЕ нет, но это плохо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира.

«Непопадание на чемпионат Европы — это не очень хорошо, но думаю, у них будет все нормально, трагедии в этом нет. Этим надо заниматься: в игровых видах спорта есть определенные проблемы в плане конкуренции и экономической среде, — сказал Мутко. — Хочется, чтобы наши ребята всегда участвовали в таких турнирах. Мы разберемся, что еще надо сделать».

Мужская сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других — четырежды.