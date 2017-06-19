Определились все участники мужского чемпионата Европы по гандболу 2018 года

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Сборная Беларуси сыграла вничью с сербами (27:27) в заключительном матче и заняли первое место в 2-й квалификационной группе. Сербы финишировали вторыми и также получили пропуск в финальную стадию континентального первенства. Итоговое положение: Беларусь — 8 очков (разница мячей — 194−135), Сербия — 8 (175−173), Румыния — 4 (151−160), Польша — 4 (171−189). Белорусская команда под руководством Юрия Шевцова в третий раз подряд сыграет в компании лучших дружин Старого Света. В 2014 году белоруски финишировали на 12-й позиции, а в 2016-м оказались десятыми среди 16 участников. Лучшим достижением белорусских гандболистов на европейских первенствах является 8-е место в 1994 году, в 2008-м они заняли 15-ю итоговую позицию.

Соперники сборной Беларуси на предстоящем турнире определятся после жеребьевки, которая состоится 23 июня в хорватской столице Загребе. Путевки в Хорватию, которая с 12 по 28 января 2018 года примет финальный этап гандбольного Евро, кроме белорусов и сербов завоевали также сборные Австрии, Чехии, Дании, Испании, Франции, Германии, Венгрии, Македонии, Норвегии, Исландии, Черногории, Словении и Швеции. Хозяева финальной стадии хорваты были освобождены от отборочных матчей.