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18 июня 2017, 18:49 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболисты сыграли вничью с сербами в квалификации ЧЕ-2018 и стали победителями отборочной группы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в 2-й квалификационной группе отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба соперника до сегодняшнего поединка обеспечили себе путевки в финальную стадию континентального первенства и поэтому играли <span class=error>раскрепощенно</span> без оглядки на результат. Увеличить
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В последней игре евроквалификации команда Юрия Шевцова в минском дворце спорта «Уручье» принимала сборную Сербии и завершила встречу вничью — 27:27 (13:10). Оба соперника до сегодняшнего поединка обеспечили себе путевки в финальную стадию континентального первенства и поэтому играли раскрепощенно, без оглядки на результат. Первый тайм остался за белорусами, а во второй половине встречи гости сумели отыграться, и матч закончился ничьей.

Еще в одном поединке 6-го тура гандболисты Польши в Гданьске взяли верх над румынами — 32:31 (19:11).

Итоговое положение: Беларусь — 8 очков, Сербия — 8, Румыния — 4, Польша — 4.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 по 28 января 2018 года на аренах Хорватии.

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