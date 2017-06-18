Трефилов: После Польши Сень звонит: «Я беременна». Здорово, что не от меня

Женская сборная России по гандболу уверенно пробилась на чемпионат мира, который пройдёт в декабре в Германии. Команда Евгения Трефилова в стыковых матчах обыграла сборную Польши. После этих матчей наставник сборной России подвёл итоги постолимпийского сезона, рассказал о перспективах и будущем команды, которая год назад подарила болельщикам победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Сень провела матчи с польками беременной. Снимаю перед ней шляпу»

— Евгений Васильевич, можно говорить, что уже создана новая сборная?

— Нет, конечно, куда там! Нашу команду ждёт очередное обновление. И от этого никуда не денешься.



— Куда же больше? И так от сборной годичной давности даже половины не осталось.

— Ну на это я повлиять никак не могу. Все же знают, что Влада Бобровникова провела несколько матчей за «Ростов-Дон», будучи беременной. Так вот, в матчах с Польшей в составе сборной России также играла беременная гандболистка.

— ???

— Ну да, буквально перед нашим разговором мне позвонила Анна Сень и поздравила меня с тем, что она беременна. Я рад, конечно. Здорово, что хоть не от меня.

— А она знала о своём положении до матчей с Польшей?

— Говорит, что не знала. В любом случае у меня в игровом плане к ней нет ни единого вопроса — Аня отыграла отлично, сделала для команды всё, что могла. У меня могут быть вопросы в плане поведения, дисциплины, но не в плане игры. Снимаю перед ней шляпу. Могу только поблагодарить её за такую самоотдачу и пожелать всего самого хорошего. А мне придётся думать, кем её заменить.



— Будут и другие потери?

— Сейчас не хочу называть фамилии, но, насколько я знаю, часть игроков национальной команды не планируют приезжать на летний сбор, во время которого запланирована очень большая работа. Вот и судите, можно ли в такой ситуации говорить о создании новой сборной. Получается, что нужно вновь брать молодых и пытаться сделать из них настоящих бойцов. А им ещё рановато становиться лидерами! Мне очень хочется сказать, что Тоня Скоробогатченко — уже готовый игрок сборной России, но это не так. Она может расти рядом с более опытными, а приходится бросать её и других «под танки». Хотя потенциал у девочки огромный, тут ничего не скажешь. Как однажды сказал мне Левон Акопян: «Выиграла твоя команда — разгоняй к чертям, набирай следующую, работай и не бойся ничего». Получается, что отчасти он прав.

— Неужели ничего не переворачивается внутри оттого, что не удалось сохранить сборную, победившую на Олимпиаде?

— Ещё как переворачивается! У меня сердце щемит до сих пор. Я знал, что завершат карьеру Ира Близнова и Оля Акопян, возможно, кто-то ещё, но надеялся на 70−75 процентов состав сохранить. Когда уходят ветераны, это одно, а когда молодые — другое. Меня это бесит, честно говоря. Я ругаюсь с ними, так ругаюсь, как никогда не сделал бы в семье. Посмотрите на сборную Норвегии, которая живёт два олимпийских цикла с небольшими изменениями. А мы один раз достигли успеха и всё. Наверное, наша русская черта такая. Зачем работать, когда всё уже есть?

«У меня нет возможности собрать команду, которую я хотел бы увидеть»

— Получается, что за весь сезон у вас так и не было возможности собрать ту сборную…

— (перебивает) … которую я хотел бы увидеть? К сожалению, вы правы. Многих игроков я просто не вижу в работе, молодых же надо натаскивать, тягать. Хотя 16-дневный сбор перед стыками с польками позволил прояснить многие вопросы. Мы поработали, провели три контрольных матча, два официальных — и сборная совсем в ином состоянии, чем на том же чемпионате Европы. Возьмём Дарью Самохину, которая в декабре в Швеции завалила всё к чёртовой матери, а сейчас сыграла на высоком уровне и, главное, стабильно.



— Но перспективы же есть, молодые в своём возрасте побеждают на мире и Европе.

— А я и не говорю, что нет перспектив, у нас хорошие молодые девчонки, очень хорошие. Просто надо работать, работать и работать — я так для себя цитату Ленина воспринимаю. Спросил я ту же Скоробогатченко после второго матча с Польшей: «Что, Тоня, есть разница между взрослым гандболом и молодёжным уровнем?» Она мне ответила: «Конечно, есть. Колоссальная». Вот так. И проблемы наши, помимо перспектив, тоже очевидны. Особенно на позиции линейных. Сейчас мы остались только с одной Ксюшей Макеевой. Да, есть Майя Петрова, которая мне сказала: «Евгений Васильевич, если я понадоблюсь сборной, то всегда готова помочь». Но ведь Майе уже 35 лет, она отдала сборной всё, а на её позиции мы так и не воспитали замену. Я к ней обращусь, конечно, но куда это годится? Её же можно понять, хочется быть с семьёй.



— Какие ещё позиции будут проблемными?

— Правый край. На данный момент там только один игрок — Екатерина Левша. Марина Судакова, к сожалению, в нынешнем сезоне не показала ничего. Очень жду возвращения Ани Вяхиревой, которая сейчас восстанавливается после травмы.

«Некоторые игроки из нынешнего состава команды на летний сбор не планируют приезжать»

— Вы рассматриваете на эту позицию Юлию Манагарову, которая с 19 июня может выступать за сборную России?

— Я ещё не видел её в совместной работе, а очень хотел бы посмотреть. Могу сказать, что она в списке игроков, которых я приглашаю в Сочи на летний сбор. Но у меня есть сомнения, что ростовские гандболистки приедут на этот сбор. Мне оттуда всегда говорят, что необходимости приезжать на сборы нет, мы и так дадим вам готовых игроков.

— А это не так?

— Да это шутка какая-то, насмешка. За последнее время я видел только одного игрока, которого полностью подготовил клуб — это Анна Кочетова из волгоградского «Динамо».



— Почему же её не было в составе на матчах с Польшей?

— Она сама мне позвонила и сказала, что пока не готова к таким матчам, не позволяет физическое состояние. Но я надеюсь, с Кочетовой мы поработаем, она может помочь сборной. Во всяком случае, я рассматриваю её в качестве кандидата в национальную команду. Я бы, наверное, настаивал на появлении Анны в команде, если бы не дай бог что-то случилось с Дашей Дмитриевой. Но с Дмитриевой, к счастью, всё в порядке — она безусловный лидер сегодняшней сборной России.

«На подготовку к чемпионату мира у меня будет три дня»

— Сколько игроков будет на летнем сборе?

— В плане ФГР заложено 22 плюс шесть тренеров, включая массажистов, физиотерапевтов и врачей. Сбор пройдёт с 14 по 26 июля. Я думаю, тренерский штаб можно сократить до пяти человек, и за счёт этого выгадать место для ещё одной спортсменки. А сколько приедет — не могу сказать. Но все должны понять: сборы — важнейшая вещь, они позволяют плодотворно поработать на будущее. Пусть тренеры, которые не отпускают игроков, поставят себя на моё место, а потом объясняют, что да как. Но никто же не хочет этого сделать и понять. Вот мы перед матчами с Польшей провели очень полезные сборы благодаря Минспорта и ФГР. Теперь можем тех игроков, что их прошли, полгода без проблем вызывать. Они к этому готовы. Нам нужно о будущем думать.



— На этом сборе будут гандболистки, которые пока не играли за главную команду?

— Будут те, кто время от времени привлекался к сборам, и даже выходил на несколько минут в матчах. Например, Екатерина Матлашова из «Луча», Ксюша Карпачёва из Тольятти, Екатерина Баркалова из Ставрополя, Ярослава Фролова из «Кубани», которая зажигала в «молодёжке». Все имена сейчас называть не буду. Осенью я хочу провести ещё один расширенный сбор. Мне нужно понимать, кем я могу располагать к главному турниру года. Я хочу, чтобы на каждую позицию было по три-четыре игрока примерно равного класса, и если одна из них мне позвонит и скажет, что забеременела или заболела, то у меня все равно остался бы выбор. Нам нужна система, которая в своё время была у мужчин, но оказалась разрушенной.

— Сколько времени будет у вас на подготовку к чемпионату мира в Германии?

— Не поверите, наверное, — три дня. И с нашим нынешним календарём ничего сделать нельзя. Я уже который год прошу у федерации сверстать календарь по туровой системе. Чтобы мы имели возможность проводить несколько матчей подряд. В СССР так и было — играли три дня подряд, выходной, два дня подряд. Соответственно, игроки привыкали к тем нагрузкам, что были на официальных турнирах. Там то ничего не поменялось. А у нас сейчас — две недели, две игры, никакой нагрузки. Как тут перестроиться потом под календарь чемпионатов мира и Европы, где ты две недели только под нагрузкой?



— Наверное, в этом случае можно сказать, что все в одинаковых условиях?

— Сказать можно, только меня остальные совершенно не волнуют. У меня есть своя команда, которая должна дать результат. В регламенте нашего чемпионата сказано, что он проводится для выявления лучших и формирования сборной страны. Понимаете, формирования сборной. Он не должен быть турниром в себе, который только определяет чемпиона и призёров. А у нас все игроки сборной из чемпионата России. Я ратую за уменьшение количества легионеров как в наших клубах, так и наших игроков в зарубежных. Налогоплательщики Трефилова бы не поняли. Они там не растут. Сколько уезжали, ну и что? Алёна Ихнева вот вернулась в том же состоянии, в котором уезжала. Будем с ней работать, я считаю, она вполне способна пробиться в состав сборной России.

«Я не знал, что в Волгограде начались скандалы и игроки хотят уйти»

— По ходу прошедшего сезона был момент, после которого у вас опускались руки, наступала апатия?

— Признаюсь, был. Это связано с «Кубанью». Президент ФГР Сергей Шишкарёв воплощает в жизнь идею о возрождении гандбола на Кубани. Так вот, была идея собрать команду из сильных игроков, составить конкуренцию «Ростову-Дон». Игроков мы собрали, но они так и не заиграли. Причин много, вдаваться в подробности не буду. Но факт в том, что если бы начал ориентироваться на молодёжь с сентября, а не после Нового года, мы, может быть, с ростовским клубом могли бы и побороться.



— Проясните, пожалуйста, эпизод с переходом в «Кубань» сразу шестерых игроков из Волгограда.

— Мне скрывать нечего. Клянусь, хотите верьте, хотите нет, но я абсолютно ничего не знал о том, что в «Динамо» какой-то разлад и раздрай, а часть игроков готовы покинуть команду. Я узнал об этом ровно в тот момент, когда мне позвонила мама Ярославы Фроловой и попросили о помощи. «Что нам делать, Евгений Васильевич? В команде они больше не останутся. Куда идти?» — вот что она сказала.



— А вы сразу пригласили их в «Кубань»?

— Ага, именно так и было. У меня состав на тот момент был из 28 человек! Куда я мог впихнуть ещё шестерых?! Бюджет не резиновый, да и нельзя просто так взять гандболисток, а игровым временем не обеспечить. Позвонил Шишкарёву, спросил совета. Он дал мне карт-бланш на подписание контрактов с ними, за что Сергею Николаевичу низкий поклон. А что ещё было делать, если речь шла либо об игроках сборной, либо о тех, кто в ближайшем резерве национальной команды? Если бы не «Кубань», Фролова и Скоробогатченко могли оказаться в Венгрии и Македонии. К ним уже подкатывали. Я поступил как тренер сборной, а не как тренер «Кубани».



— На разных форумах гандбольных была информация, что вы «обхаживали» этих игроков, чтобы переманить в свою команду.

— (смеётся) Конечно, обхаживал. Я же джентльмен, а речь о молодых дамах. Ещё раз повторяю — я ничего не знал о ситуации в Волгограде. У меня был разговор ещё в начале сезона только с Тоней Скоробогатченко, но речь шла о будущем сезоне. Всё. Остальных просто пришлось спасать для нашего чемпионата и сборной. Но если вдруг такая ситуация повторится, я поступлю так же. А потом буду говорить с главными тренерами других команд, уговаривать взять игроков в аренду и давать им время на площадке.

«У меня прекрасные отношения с Ростовом, я люблю этот город»

— Давайте ещё один скандальный момент проясним. Протест против нарушения «Ростовом-Дон» пункта регламента о количестве легионеров во время полуфинальной серии.

— Нарушение было? Было. Отписка о том, что не заметили присутствия на площадке лишнего легионера была? Была. Ну детский сад же, ё-моё. Давайте играть по правилам, коль они существуют. Я не против кого-то персонально, я за то, чтобы все были в одинаковых условиях. Но этого не происходит. Кто-то всегда оказывается выше правил.

— Если бы это был не «Ростов-Дон», тоже подали бы протест?

— Я понял суть вопроса. У меня прекрасные отношения с Ростовом, я люблю этот город и ростовчан. И не надо лишний раз нас сталкивать. Дело в другом. Когда у клуба такое отношение к главному тренеру сборной, то будет и ответная реакция. Думаю, все в курсе, как бывший тренер «Ростова-Дон» Ян Лесли высадил меня из клубного автобуса, когда я был освобождённым тренером национальной команды. Мне отвесили пощёчину, а я должен вторую щёку подставлять? Или ситуация с тем, как ростовские девушки пропускают сборы национальной команды. По регламенту за каждый день пропуска следует дисквалификация на один матч национального чемпионата. Соблюдается этот пункт правил?

— «Ростов-Дон» стал для вас самым принципиальным соперником?

— Это очень сильная команда, с которой мне очень нравится бороться, чемпион России, обладатель Кубка ЕГФ, а с их главным тренером Фредериком Бужаном у нас хорошие отношения. На них, особенно образца концовки завершившегося сезона, можно только равняться и пытаться стать лучше. Надеюсь, что не только «Кубань» будет тянуться за «Ростовом-Дон», но и «Лада», и «Астраханочка», и «Звезда» и все остальные.

«Пропуск чемпионата Европы — очень сильный удар»

— Не могу не спросить о мужской сборной, которая впервые пропустит чемпионат Европы…

— Я очень расстроен. Мы перед ответным матчем с Польшей собрались всей командой, девочки поставили три ноутбука и по интернету смотрели, как парни рубились со словаками. Не представляете, какая радость была у нас, когда они забили победный гол на победных секундах! Я был уверен, что с нынешней Черногорией дома точно справятся. Как видите, ошибся.