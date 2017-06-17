Шишкарев: Исполком Федерации гандбола России решит судьбу Торгованова в конце июня

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Мужская сборная России впервые в истории не вышла в финальную часть чемпионата Европы после того, как не смогла обыграть команду Черногории в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы-2018.

«Вопрос не стоит так: продолжит работу Торгованов или нет, — сказал Шишкарев по телефону. — Мы коллективный орган, и в конце июня исполком федерации обсудит это. Тут не нужны эмоциональные решения, нужны рациональные. Любое следующее решение по главному тренеру сборной должно обеспечивать результат. Торгованов работает с вершиной айсберга, но если у нас мужской гандбол почти развален и развит на порядок ниже (женского), что тут поделать?».

Россиянам была необходима только победа над черногорцами, чтобы занять второе место в группе, дающее путевку на ЧЕ-2018 в Хорватии. Встреча группы 6, прошедшая в субботу в Москве, завершилась вничью со счетом 27:27.

«Я объявил этот год годом мужского гандбола, а получилось, что еще полугода не прошло, а год мужского гандбола закончился», — добавил собеседник агентства.