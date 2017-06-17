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17 июня 2017, 18:37 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Шишкарев: Исполком Федерации гандбола России решит судьбу Торгованова в конце июня

Судьбу главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова решит исполком Федерации гандбола России (ФГР) в конце июня, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФГР Сергей Шишкарев.

Судьбу главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова решит исполком Федерации гандбола России (<span class=error>ФГР</span>) в конце июня заявил агентству Р-Спорт президент <span class=error>ФГР</span> Сергей <span class=error>Шишкарев</span>. Увеличить
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Мужская сборная России впервые в истории не вышла в финальную часть чемпионата Европы после того, как не смогла обыграть команду Черногории в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы-2018.

«Вопрос не стоит так: продолжит работу Торгованов или нет, — сказал Шишкарев по телефону. — Мы коллективный орган, и в конце июня исполком федерации обсудит это. Тут не нужны эмоциональные решения, нужны рациональные. Любое следующее решение по главному тренеру сборной должно обеспечивать результат. Торгованов работает с вершиной айсберга, но если у нас мужской гандбол почти развален и развит на порядок ниже (женского), что тут поделать?».

Россиянам была необходима только победа над черногорцами, чтобы занять второе место в группе, дающее путевку на ЧЕ-2018 в Хорватии. Встреча группы 6, прошедшая в субботу в Москве, завершилась вничью со счетом 27:27.

«Я объявил этот год годом мужского гандбола, а получилось, что еще полугода не прошло, а год мужского гандбола закончился», — добавил собеседник агентства.
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