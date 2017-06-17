Сидите дома. Как Россия осталась без чемпионата Европы

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За пять минут до окончания последнего матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2018 по гандболу среди мужских команд сборная России держала в своих руках путёвку в финальную стадию. Но удержать не смогла. У нашей команды в самый неподходящий момент просто задрожали коленки. Впервые в истории мужской чемпионат Европы пройдёт без сборной России.

Идеальный тайм

После героической победы в Братиславе над сборной Словакии нашей команде для выхода на чемпионат Европы необходимо было в Москве победить сборную Черногории. Соперника, который ни в чём сборную России не превосходит, и которого год назад в отборе к ЧМ-2017 россияне дважды разгромили. Да, в ноябре уже в отборе на ЧЕ-2018 была ничья, но и тогда могли побеждать, если бы грамотно распорядились мячом в последней атаке, на которую было целых 50 секунд.

Но то было уже давно, а побеждать надо было здесь и сейчас. И обновлённая российская команда принялась доказывать, что рано хоронить наш мужской гандбол. Первый тайм в исполнении сборной России можно назвать идеальным. Дело даже не в разнице в счёте «плюс 5», а в том, что и позиционные атаки, и быстрые переходы, и перехваты, и отличная игра вратаря, и уверенная игра в защите — всё это было. Наши гандболисты порой выдавали такие комбинации, что черногорцы просто смотрели, как мяч ходит от одного соперника к другому и влетает в ворота.

Как, например, во время молниеносной атаки, когда сборная России прошла всю площадку в четыре паса, а Дмитрий Ковалёв завершил комбинацию расстрелом Раде Миятовича с шести метров. Или когда один за другим Александр Шкуринский и Дмитрий Киселёв бросали на скорости с девяти метров с напрыжки. Или когда наш разыгрывающий Дмитрий Житников разрезал оборону соперников неожиданными передачами.

Наши играли просто здорово, а Игорь Сорока, действовавший персонально против звёздного великана-полусреднего Вуко Борожана, не давал лидеру черногорцев особо развернуться.

Всё под контролем?

Убедительное преимущество после первого тайма позволяло надеяться, что и во втором тайме наши будут контролировать ситуацию. Так и было на протяжении 22 минут. Черногорцы несколько изменили свою игру в позиционном нападении. Не всегда следовали передачи на Борожана — чаще стал брать на себя игру Милош Божович, который практически не промахивался.

Соперники медленно сокращали разрыв в счёте, но ничего особо страшного в этом не было. Во всяком случае, казалось, что достаточно просто не допускать невынужденных ошибок, и ничего команда Черногории сделать не сможет. Тем более, вратарь сборной России Дмитрий Павленко был великолепен — он нейтрализовал три броска в упор, лицом отбил пушечный опорный бросок Борожана.

Задрожавшие коленки

К 22-й минуте разрыв счёте сократился до минимума, но во время нашей атаки Борожан нарушил правила на Киселёве, и арбитры выписали черногорцу две минуты штрафа. Тот стал спорить и получил ещё две минуты. Вот он, тот самый эпизод, когда можно спокойно довести матч до победы. Удаление лидера сборной Черногории действительно перевернуло ход матча. Только, к сожалению, не в пользу сборной России.

Наши игроки просто растерялись, когда нужно было атаковать в большинстве, а у соперников не было Борожана. Показательным стал момент с подбежавшим к главному тренеру Сорокой — левый крайний сборной России не знал, что именно делать на площадке, ведь опекаемый им игрок был удалён. В итоге вместо уверенно лидерства наступило равенство — черногорцы за время удаления Борожана дважды поразили ворота Павленко, россияне отличились только один раз.

При этом в позиционных атаках у российских игроков пропала та уверенность, что была в течение полутора таймов. Никто не брал на себя смелость бросить, каждый искал передачей партнёра — коленки задрожали у всех, а отсюда и неточные передачи, и неправильные заслоны, а всё это сорванные атаки. Сборная Черногории, почувствовав состояние соперника, свой шанс не упустила.

Балканская команда вообще могла выиграть этот матч, но Игорь Сорока за семь секунд до окончания встречи установил окончательный счёт — 27:27. Точно с тем же счётом завершился и ноябрьский матч, и сейчас о той упущенной победе, как и об упущенной победе в домашнем матче со словаками остаётся только вспоминать.

Впервые в истории чемпионат Европы пройдёт без сборной России. Означает ли это, что наш мужской гандбол упал на самое дно? Факт к том, что такого запаса прочности, как у женской сборной, у наших мужчин нет. А что будет дальше — покажет время. До чемпионата мира — 2019 процесс смены поколений в сборной наверняка завершится.