Российские гандболисты впервые в истории не отобрались в финальную часть ЧЕ
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу впервые в истории не вышла в финальную часть чемпионата Европы после того, как не смогла обыграть команду Черногории в матче отборочного турнира чемпионата 2018 года.
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Встреча группы 6, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 27:27.
Россиянам была необходима только победа, чтобы занять второе место в группе, дающее путевку на ЧЕ-2018 в Хорватии.
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