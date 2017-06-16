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16 июня 2017, 0:25 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Евгений Трефилов: На чемпионате мира увидим молодых игроков

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после победы над Польшей и выхода на чемпионат мира отметил, что продолжит омолаживать состав. Чемпионат мира среди женских команд в этом году пройдет в Германии с 1 по 17 декабря.

Главный тренер женской сборной России Евгений <span class=error>Трефилов</span> после победы над Польшей и выхода на чемпионат мира отметил что продолжит омолаживать состав. Увеличить
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— Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте, — цитирует Трефилова официальный сайт ФГР. — Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков.

Я опасался, что сборная Польши после матча в Астрахани постарается нас взять с наскока, так как команде было терять уже нечего. Но польки вышли на площадку немного поникшими, вероятно, сказывалась разница в счете. Но я ни в коем случае не считаю сборную Польши слабой командой. Это хорошая команда, которая оказала нам сопротивление. Мне бы хотелось поблагодарить бригаду арбитров. Перед матчем были некоторые опасения, как нас будут судить в Польше. Но судейская бригада отработала на отлично. Также я хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Главный итог встреч с Польшей — мы вышли на чемпионат мира, и мне бы хотелось всех с этим поздравить.

Встречи с польской командой показали, что у некоторых игроков очень большой потенциал. Правда, я не буду называть их имена. Есть крылатая фраза — учиться, учиться и еще раз учиться. В спорте ее сформулировали немного по-другому — работать, работать и работать. И впереди у нас еще много работы. Пока же мне еще раз хочется поздравить с тем, что женская сборная России вышла на чемпионат мира!
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