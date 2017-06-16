Евгений Трефилов: На чемпионате мира увидим молодых игроков

— Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте, — цитирует Трефилова официальный сайт ФГР. — Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков.

Я опасался, что сборная Польши после матча в Астрахани постарается нас взять с наскока, так как команде было терять уже нечего. Но польки вышли на площадку немного поникшими, вероятно, сказывалась разница в счете. Но я ни в коем случае не считаю сборную Польши слабой командой. Это хорошая команда, которая оказала нам сопротивление. Мне бы хотелось поблагодарить бригаду арбитров. Перед матчем были некоторые опасения, как нас будут судить в Польше. Но судейская бригада отработала на отлично. Также я хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Главный итог встреч с Польшей — мы вышли на чемпионат мира, и мне бы хотелось всех с этим поздравить.