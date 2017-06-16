Гандболистки проложили путь на чемпионат мира через Польшу

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Женская сборная России оспаривала путевку на чемпионат мира в противостоянии с командой Польши и вряд ли изначально была рада жеребьевке. Дело в том, что «бяло-червонные» в последнее время неудобный соперник для нашей сборной. Так, на чемпионате мира-2015 польки преградили россиянкам путь к медалям, нанеся обидное поражение в четвертьфинале.

Правда, спустя несколько месяцев команда Евгения Трефилова взяла реванш на квалификационном турнире в Астрахани, который открыл путь на Олимпиаду-2016. Но сборная России все равно серьезно готовилась к новой встрече с Польшей. Федерация гандбола России (ФГР) по просьбе главного тренера сократила финальную серию плей-офф с трех побед до двух, благодаря чему появилась возможность провести сбор национальной команды, куда были приглашены 33 гандболистки. Россиянки успели принять участие и в товарищеском турнире.

Памятуя о победе в Астрахани, первую встречу с Польшей вновь было решено провести в городе на Волге — и это решение себя оправдало. Именно эта игра во многом предопределила исход дуэли, хотя нельзя сказать, что она получилась легкой. Первую половину встречи российские гандболистки выиграли с разницей всего в один мяч — 15:14, хотя по ходу тридцатиминутки лидировали и в два, и в три гола. Однако второй тайм получился совсем другим — команде Трефилова хватило всего десяти минут, чтобы создать себе комфортный разрыв.

Благодаря быстрым прорывам в исполнении Дарьи Самохиной, блистательной игре Дарьи Дмитриевой, сейвам Виктории Калининой сборная одержала победу с более чем комфортным счетом 31:20.

— Всех интересует, что происходило во время перерыва? Мы просто мило беседовали, и мои слова дошли до душ девушек, — улыбнулся после матча Евгений Трефилов. — Хорошо, что мы победили, но ответный матч в Польше получится очень тяжелым.

На него российской команде предстояло проделать путь по маршруту Москва — Варшава — Гданьск — Кошалин, и долгая дорога измотала гандболисток. В первом тайме ответной игры российским болельщикам пришлось понервничать, когда польки повели в три мяча. Но затем сборная России во многом благодаря усилиям Анны Сень сумела выравнять игру и даже вышла вперед. Первый тайм, как и в Астрахани, завершился со счетом 15:14 в пользу россиянок.

Начало второй половины вновь осталось за командой Евгения Трефилова. Российские гандболистки вырвались вперед на три мяча, но затем, почувствовав, что путевка на чемпионат мира уже в руках, позволили себе немного расслабиться, и польки не только выравняли игру, но и вышли вперед. Пришлось вмешиваться нашему великому главному тренеру — он взял тайм-аут, во время которого спустил команду с небес на землю. Концовку российские гандболистки провели ударно, дальние броски Антонины Скоробогатченко и прорывы Марины Судаковой принесли победу — 32:28. Сборная России — на чемпионате мира!

— У меня не было сомнений, что наша команда попадет на чемпионат мира. Уже в Астрахани сборная России доказала, что сильнее полек. Это закономерная победа. Особенно хочется отметить, что наша команда сумела превзойти Польшу без многих лидеров команды, которые по разным причинам не смогли сыграть в стыковых матчах. У нас молодая и очень перспективная команда, — подвел итог президент ФГР Сергей Шишкарев.

Теперь слово за мужской сборной России. 17 июня команда Дмитрия Торгованова в универсальном спортивном зале «Игровой» ЦСКА проведет решающий матч Евро-2018 против Черногории. Начало игры в 15.00, сборную России устроит только победа.