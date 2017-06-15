Белорусские гандболисты вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2018

Сегодня в Крайове подопечные Юрия Шевцова уверенно переиграли команду Румынии со счетом 32:22. Гости уже к перерыву создали отличный запас прочности, выиграв первый тайм 19:11. После перерыва белорусы продолжали диктовать свои условия и уверенно довели встречу до победы, взяв убедительный реванш за поражение в матче первого круга в Минске со счетом 23:26.

Накануне в другом матче 6-го тура 2-й квалификационной группы сборные Польши и Сербии сыграли вничью — 34:34.

Гандболисты Польши и Сербии сыграли вничью, белорусы встретятся с румынами в квалификации ЧЕВстреча в сербском Нише прошла в абсолютно равной борьбе — после первой половины игры счет был 19:19, а к финальной сирене судьи зафиксировали результат 34:34.

Таким образом, за тур до финиша путевки в Хорватию завоевали белорусские и сербские гандболисты, которые 18 июня встретятся в минском дворце спорта «Уручье». В первом круге соревнований белорусы переиграли сербов в гостях — 36:27. В этот же день поляки примут на своей площадке румынскую команду.

Турнирное положение перед заключительным игровым днем: Беларусь — 7 очков, Сербия — 7, Румыния — 4, Польша — 2.