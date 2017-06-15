Гандболистки сборной Беларуси победили черногорок, но не вышли в финальную стадию чемпионата мира

Сегодня белоруски в ответном поединке плей-офф принимали в минском дворце спорта «Уручье» команду Черногории и победили со счетом 25:23 (11:10). Однако для успеха по сумме двух встреч этого оказалось недостаточно: в гостях сборная Беларуси проиграла с разницей в 7 мячей — 26:33, и путевка в финал досталась черногорской дружине.

Финальная стадия женского мирового первенства пройдет с 1 по 17 декабря на аренах Германии. Без отборочных игр там сыграют хозяйки, а также действующие чемпионки планеты гандболистки Норвегии. Кроме того, по итогам нокаут-раунда путевки в финал уже завоевали сборные Дании, Франции, Венгрии, Нидерландов, Испании, Румынии, Швеции и Сербии.

Мужская сборная Беларуси сегодня играет в Крайове с командой Румынии в 5-м туре 2-й квалификационной группы отборочного турнира чемпионата Европы — 2018.