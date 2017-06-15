Гандболистки сборной Беларуси победили черногорок, но не вышли в финальную стадию чемпионата мира
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболистки не сумели пробиться в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруски в ответном поединке
Финальная стадия женского мирового первенства пройдет с 1 по 17 декабря на аренах Германии. Без отборочных игр там сыграют хозяйки, а также действующие чемпионки планеты гандболистки Норвегии. Кроме того, по итогам
Мужская сборная Беларуси сегодня играет в Крайове с командой Румынии в 5-м туре 2-й квалификационной группы отборочного турнира чемпионата Европы — 2018.
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