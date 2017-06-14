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14 июня 2017, 23:00 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной России победили команду Словакии в матче отбора ЧЕ-2018

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2018.

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2018. Увеличить
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Встреча 6-й группы, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 25:24 (12:12) в пользу россиян.

Сборная России с четырьмя очками перед последним туром занимает третье место в группе. Вторыми идут черногорцы — шесть очков, первыми — шведы (восемь).

В заключительном матче отборочного турнира сборная России 17 июня дома сыграет с командой Черногории. В случае победы россияне завоюют прямую путевку на чемпионат Европы-2018.
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