Румыния и Швеция одержали победы в стыковых матчах чемпионата мира
Сборные Швеции и Румынии прошли стадию стыковых матчей в отборе чемпионата мира.
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Румыны обыграли в стыковых матчах Австрию, а шведы — Македонию.
Чемпионат мира
Женщины
Стыковые матчи
Швеция — Македония — 46:27 (26:11).
Первый матч — 31:20.
Австрия — Румыния — 24:33 (13:11).
Первый матч — 29:34.
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