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13 июня 2017, 22:27 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Румыния и Швеция одержали победы в стыковых матчах чемпионата мира

Сборные Швеции и Румынии прошли стадию стыковых матчей в отборе чемпионата мира.

Сборные Швеции и Румынии прошли стадию стыковых матчей в отборе чемпионата мира. Увеличить
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Румыны обыграли в стыковых матчах Австрию, а шведы — Македонию.

Чемпионат мира

Женщины

Стыковые матчи

Швеция — Македония — 46:27 (26:11).

Первый матч — 31:20.

Австрия — Румыния — 24:33 (13:11).

Первый матч — 29:34.
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