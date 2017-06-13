Сергей Шилович не попал в выездной состав сборной Беларуси на отборочный матч ЧЕ-2018 с румынами

Вратари: Иван Мацкевич («Стяуа», Румыния), Вячеслав Солдатенко («Балинген», Германия);

крайние: Иван Бровко (СКА), Денис Рутенко, Андрей Юринок (оба — БГК имени Мешкова), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия);

линейные: Максим Бабичев, Вячеслав Шумак (оба — БГК имени Мешкова), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция);

полусредние: Владислав Кулеш, Артур Карвацкий, Вадим Гайдученко (все — СКА);

разыгрывающие: Борис Пуховский («Мотор», Украина), Александр Подшивалов (СКА), Артем Кулак (БГК имени Мешкова).



Отметим, что в ростере отсутствует полусредний БГК имени Мешкова Сергей Шилович. Кроме того, от выездного состава отцеплены Алексей Ушал, Алексей Шинкель и Николай Алехин. Однако эти гандболисты могут принять участие в домашнем поединке с сербами 18 июня.