Сергей Шилович не попал в выездной состав сборной Беларуси на отборочный матч ЧЕ-2018 с румынами
Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом на выездной отборочный матч чемпионата Европы-2018 с командой Румынии. Поединок пройдет 15 июня. Начало — в 19.00.
Вратари: Иван Мацкевич («Стяуа», Румыния), Вячеслав Солдатенко («Балинген», Германия);
крайние: Иван Бровко (СКА), Денис Рутенко, Андрей Юринок (оба — БГК имени Мешкова), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия);
линейные: Максим Бабичев, Вячеслав Шумак (оба — БГК имени Мешкова), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция);
полусредние: Владислав Кулеш, Артур Карвацкий, Вадим Гайдученко (все — СКА);
разыгрывающие: Борис Пуховский («Мотор», Украина), Александр Подшивалов (СКА), Артем Кулак (БГК имени Мешкова).
Отметим, что в ростере отсутствует полусредний БГК имени Мешкова Сергей Шилович. Кроме того, от выездного состава отцеплены Алексей Ушал, Алексей Шинкель и Николай Алехин. Однако эти гандболисты могут принять участие в домашнем поединке с сербами 18 июня.
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