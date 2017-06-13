СКА подал заявку на участие в Лиге чемпионов-2017/18

24 клуба (22 национальных чемпиона и серебряные призеры чемпионатов Германии и Венгрии) зарегистрировались согласно европейскому рейтингу: «Хард» (Австрия), БГК имени Мешкова (Беларусь), «Загреб» (Хорватия), «Ольборг» (Дания), «Барселона» (Испания), «Риихимяки» (Финляндия), «ПСЖ» (Франция), «Райн Левен» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Пик» (Венгрия), «Вардар» (Македония), «Эльверум» (Норвегия), «Лимбург» (Голландия), «Виве» (Польша), «Спортинг» (Португалия), «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Чеховские Медведи» (Россия), «Целе» (Словения), «Шаффхаузен» (Швейцария), «Татран» (Словакия), «Кристианстад» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Мотор» (Украина).



Еще 19 клубов подали заявки на дополнительные места в главном еврокубке: СКА (Минск, Беларусь), «Нексе» (Хорватия), «Скьерн» (Дания), «Беррингбро» (Дания), «Леон» (Испания), «Логроньо» (Испания), «Нант» (Франция), «Монпелье» (Франция), «Киль» (Германия), «Татабанья» (Венгрия), «Металург» (Македония), «Порту» (Португалия), «Висла» (Польша), «Бухарест» (Румыния), «Горенье» (Словения), «Пыльва» (Эстония), «Маккаби» (Израиль), «Драгунас» (Литва), «Эш» (Люксембург).



Окончательный пул участников юбилейного 25-го розыгрыша Лиги чемпионов определится 24 июня. Команды будут отобраны по восьми критериям: площадка, возможности ТВ-трансляции, рейтинг в национальном чемпионате, посещаемость, результаты в еврокубках, спонсорский потенциал, соблюдение правил и обязательств, медиарейтинг.



Отметим, что Лига чемпионов-2017/18 сохранит прежний формат. В розыгрыше примут участие 28 команд, которые будут разбиты на четыре пула: в двух элитных группах сыграют по восемь клубов, а в группах «С» и «D» выступят по шесть коллективов.