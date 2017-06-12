Калараш и Сорока вошли в состав сборной России на матч отбора ЧЕ со Словакией

Сборная России в понедельник завершила основную часть подготовки к матчу со Словакией. По итогам сбора в Новогорске тренерский штаб определил 17 игроков, которые отправятся в Братиславу на игру. Первый матч этих соперников, который прошел в ноябре прошлого года в Москве, завершился вничью — 31:31.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы»);.

Правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар»), Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»);.

Правые полусредние: Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);.

Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла»), Игорь Карлов (СКИФ);.

Левые полусредние: Азат Валиуллин («Лемго»), Александр Деревень («Вардар»), Александр Шкуринский (СКИФ);.

Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор»), Михаил Чипурин («Иври»), Денис Васильев («Динамо Астрахань»);.

Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»).

После четырех туров отборочного цикла чемпионата Европы-2018 сборная Словакии располагается на третьем месте в группе 6, набрав два очка. Сборная России пока замыкает турнирную таблицу, в активе национальной команды также два балла.