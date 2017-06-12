Калараш и Сорока вошли в состав сборной России на матч отбора ЧЕ со Словакией
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Стал известен состав сборной России по гандболу на отборочный матч чемпионата Европы с командой Словакии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Сборная России в понедельник завершила основную часть подготовки к матчу со Словакией. По итогам сбора в Новогорске тренерский штаб определил 17 игроков, которые отправятся в Братиславу на игру. Первый матч этих соперников, который прошел в ноябре прошлого года в Москве, завершился вничью — 31:31.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы»);.
Правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар»), Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»);.
Правые полусредние: Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);.
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла»), Игорь Карлов (СКИФ);.
Левые полусредние: Азат Валиуллин («Лемго»), Александр Деревень («Вардар»), Александр Шкуринский (СКИФ);.
Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор»), Михаил Чипурин («Иври»), Денис Васильев («Динамо Астрахань»);.
Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»).
После четырех туров отборочного цикла чемпионата Европы-2018 сборная Словакии располагается на третьем месте в группе 6, набрав два очка. Сборная России пока замыкает турнирную таблицу, в активе национальной команды также два балла.
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