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12 июня 2017, 18:32 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Калараш и Сорока вошли в состав сборной России на матч отбора ЧЕ со Словакией

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Стал известен состав сборной России по гандболу на отборочный матч чемпионата Европы с командой Словакии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Сборная России в понедельник завершила основную часть подготовки к матчу со Словакией. По итогам сбора в Новогорске тренерский штаб определил 17 игроков, которые отправятся в Братиславу на игру. Первый матч этих соперников, который прошел в ноябре прошлого года в Москве, завершился вничью — 31:31.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы»);.

Правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар»), Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»);.

Правые полусредние: Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);.

Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла»), Игорь Карлов (СКИФ);.

Левые полусредние: Азат Валиуллин («Лемго»), Александр Деревень («Вардар»), Александр Шкуринский (СКИФ);.

Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор»), Михаил Чипурин («Иври»), Денис Васильев («Динамо Астрахань»);.

Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»).

После четырех туров отборочного цикла чемпионата Европы-2018 сборная Словакии располагается на третьем месте в группе 6, набрав два очка. Сборная России пока замыкает турнирную таблицу, в активе национальной команды также два балла.
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