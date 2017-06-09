Белорусские гандболистки проиграли Черногории в первом матче плей-офф чемпионата мира
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси неудачно провели первый матч за право выступить в финальной стадии чемпионата мира-2018 с командой Черногории, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В черногорском городе Бар белоруски хорошо сыграли в первом тайме, уйдя на перерыв с преимуществом в 3 гола — 15:12. Во второй половине встречи все кардинально изменилось, и через 10 минут уже черногорки были впереди на 3 мяча. Белорусские гандболистки пытались догнать соперниц, но допускали множество ошибок. В результате хозяйки площадки добились победы со счетом 33:26.
Ответная встреча состоится 15 июня в минском дворце спорта «Уручье».
Сегодня завершились еще 3 поединка
Составы остальных пар плей-офф:
Италия — Сербия,
Венгрия — Словакия,
Македония — Швеция,
Хорватия — Словения,
Чехия — Турция.
Без отбора в финале мирового первенства сыграют его хозяйки гандболистки Германии, а также победитель ЧМ-2015 сборная Норвегии.
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