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9 июня 2017, 22:08 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболистки проиграли Черногории в первом матче плей-офф чемпионата мира

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси неудачно провели первый матч за право выступить в финальной стадии чемпионата мира-2018 с командой Черногории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В черногорском городе Бар белоруски хорошо сыграли в первом тайме уйдя на перерыв с преимуществом в 3 гола — 15:12. Увеличить
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В черногорском городе Бар белоруски хорошо сыграли в первом тайме, уйдя на перерыв с преимуществом в 3 гола — 15:12. Во второй половине встречи все кардинально изменилось, и через 10 минут уже черногорки были впереди на 3 мяча. Белорусские гандболистки пытались догнать соперниц, но допускали множество ошибок. В результате хозяйки площадки добились победы со счетом 33:26.

Ответная встреча состоится 15 июня в минском дворце спорта «Уручье».

Сегодня завершились еще 3 поединка нокаут-раунда. В Астрахани гандболистки сборной России принимали команду Польши и победили со счетом 31:20. Украинская дружина в Сумах встречалась с испанками и завершила встречу вничью — 24:24. Гандболистки Румынии в Ораде победили команду Австрии — 34:29.

Составы остальных пар плей-офф:

Италия — Сербия,

Венгрия — Словакия,

Македония — Швеция,

Хорватия — Словения,

Чехия — Турция.

Без отбора в финале мирового первенства сыграют его хозяйки гандболистки Германии, а также победитель ЧМ-2015 сборная Норвегии.

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