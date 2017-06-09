Выноси готовенького. Сборная Трефилова разгромила Польшу

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Российские гандболистки в Астрахани разгромили соперниц из Польши со счётом 31:20 в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира — 2017. Неуверенная игра в первом тайме сменилась настоящей бурей на площадке во втором, и против этого урагана соперницы не устояли. 15 июня в Польше состоится ответная игра, которая вряд ли будет простой формальностью. Но задел команда Евгения Трефилова создала колоссальный.

Полчаса — на равных

Трефилов удивил тем, что с первых минут место в воротах заняла Елена Уткина, а не Виктория Калинина. Все остальные позиции читались: Дарья Дмитриева — в розыгрыше, Людмила Постнова и Анна Сень — на позициях полусредних, Майя Петрова — на месте линейной, Марина Судакова и Дарья Самохина — на краях.

Хороший, опытный состав. Разве что в таком сочетании не игравший даже в недавних контрольных матчах в Турции. Пришлось разбираться по ходу пьесы, что называется. И разбирались с ошибками, с мучениями. Хотя и видно было, что наши девушки выше классом, но польские гандболистки умудрялись в течение 30 минут играть с россиянками на равных. Они использовали все слабые места в игре сборной России.

В первую очередь в обороне. Наши защитники строго стояли на девяти метрах и не делали даже шага вперёд, чтобы помешать броскам соперниц. Кинга Ахрук, Моника Кобылиньска, Марта Генга бросали, не доходя до наших центральных, а иногда и тройной блок обводили, когда наши успевали перекрывать броски. Проходили у подопечных Лешека Кравицкого и комбинации с выводом на броски линейных и крайних игроков.

Минус девять в первом

Но говорить, что сборная Польши играла здорово, будет преувеличением. Совершенно обычно играли гости, просто сборная России позволяла соперникам так играть. Только невынужденных ошибок у нас за первый тайм было аж девять, а это потенциально минус девять мячей в ворота соперниц. То пробежки, то забегания в шестиметровую зону, то передачи в никуда. Показательным был момент с первым удалением в составе польской команды, когда россиянки пропустили два (!) гола. Или эпизод с последней атакой в первой 30-минутке, когда мяч просто упал из рук Судаковой.

То, что было забито, — результат в основном индивидуальных действий и семиметровых. Уже в первом тайме стало понятно: у сборной России появился новый штатный пенальтист — Дарья Самохина. Она выиграла конкуренцию за место на левом краю нашей команды и провела отличный матч. Дело даже не в том, что она ни разу не промахнулась с семи метров. Дарья сыграла просто здорово — именно такой игры от неё ждали на декабрьском чемпионате Европы в Швеции, но тогда не пошло.

Разыгрывающая Дарья Дмитриева атаковала без промахов и раздавала передачи. Ветеран команды Людмила Постнова пару раз красиво обыграла соперниц в зоне между двумя защитниками и поразила ворота сборной Польши. Очень полезно действовала в линии и Майя Петрова. А Уткина превосходно играла на семиметровых, но всё же уступила место в воротах Калининой в концовке тайма. Ясно было, что Трефилов в перерыве внесёт коррективы в действия команды в обороне, а это сразу скажется на эффективности атаки.

Плюс десять во втором

Так и произошло. На второй тайм вышел тот же состав, что начинал матч. Но как же заиграла наша сборная! В обороне — словно небо и земля. Игроки стали делать шаг вперёд и загоняли соперниц в совершенно неудобные позиции для бросков. Несмотря на то что польки в начале второй 30-минутки сравняли счёт, наши ответили настоящим ураганом, забив пять мячей подряд.

Постнова тут же забила после пропущенного гола, Самохина реализовала два пенальти подряд, вышедшая на правый фланг левая крайняя Кристина Кожокарь забросила красивый гол после красивой стяжки, а Уткина, вышедшая отражать очередной пенальти, вновь его отразила! И тут же Кожокарь и Самохина организовали гол в быстром отрыве, Постнова в позиционной атаке нашла Петрову, а Кожокарь после гениальной передачи Калининой через всю площадку довела разрыв в счёте до шести мячей. Анна Сень продемонстрировала весь богатейший бросковый арсенал, и Антонина Скоробогатченко дважды разрядила свою пушку.

Тайм-аут, взятый главным тренером сборной Польши, ничего не изменил. За весь второй тайм был только один момент, когда в ворота сборной России влетело два гола подряд, и тут же на это отреагировал Трефилов, взяв свой тайм-аут. Российская команда в эти 30 минут напомнила ту сборную, которая вынесла всех год назад на Олимпиаде: и в обороне идеально, и в атаке. И, однозначно, эти полчаса стали лучшими для нашей сборной с момента окончания Игр-2018.

Итоговый счёт 31:20 практически не оставляет сомнений, кто поедет в декабре на чемпионат мира в Германию. Но окончательно ответ на этот вопрос будет дан 15 июня в ответной игре.