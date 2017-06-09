Женская гандбольная сборная возвращается на мировую орбиту

Именно команда под управлением Леонида Гуско поддерживала реноме великого белорусского ручного мяча, раз за разом пробивая себе дорогу в элитные раунды чемпионатов мира и Европы, тогда как парни все глубже погрязали в трясине безнадеги. Со временем ситуация полярно изменилась, и уже девушки надолго ушли в тень. Совсем скоро сборная Беларуси под управлением Юрия Шевцова сыграет очередные поединки отборочного цикла, в попытке вновь оказаться среди сильнейших команд мира — к этому мы уже привыкли. А вот девушки норовят серьезно удивить. Сегодня наша команда и ее главный тренер Томаж Чатер проведут первый матч плей-офф чемпионата мира-2017 против сборной Черногории. 15 июня состоится ответный матч в Минске. В финальной стадии чемпионатов планеты наши дамы не участвовали с 1999 года!

1997, 1999, 2000, 2002, 2004… Этот цифровой код о многом может сказать посвященным людям. Белорусские девчата собрали внушительную статистику участий в финалах мировых и европейских первенств. Та команда вспоминается с удовольствием, а за каждым именем стоит история. Светлана Миневская приезжала в Минск, будучи одним из лучших игроков мира, живя в Германии и имея постоянные соблазнительные предложения принять немецкое гражданство и сыграть за бундестим. Но несмотря ни на что, она мчалась играть за родину и за Леонида Гуско, к которому относилась с огромным уважением. На Леониде Николаевиче держалась в той сборной очень многое, если не все. Ирина Колпакова, Татьяна Хлиманкова, Татьяна Силич, Лариса Межинская, Елена Матушковиц, Наталья Петракова, Раиса Тиханович, Татьяна Ераминок — это все его воспитанницы, с которыми было съедено много пудов соли. Каждый игрок был индивидуальностью, а вместе они составляли очень интересный и самородный коллектив, который всегда играл весело и имел свой узнаваемый почерк.

Последний всплеск женской волны белорусского гандбола датирован 2008 годом, когда Константину Шароварову удалось собрать в единый кулак разношерстный коллектив и пробить дорогу в финальную часть европейского турнира, который прошел в Македонии. Это была уже другая команда, не искрящаяся индивидуальностями, но крепко сбитая тренерской мыслью и единой идеей. Главные роли в ней исполняла Алеся Курченкова — еще один самородок, успевший застать эпоху Леонида Гуско и повариться в котле его команд. У Алеси интересная судьба, она очень рано стала мамой, родив в 18 лет, но спорт не бросила, а вернулась на площадку и сумела сделать неплохую карьеру. Курченкова умела на площадке придумывать, обладала неординарной техникой и резким броском. В 2008-м она тянула за собой всю команду, и этого хватило, чтобы занять в итоге 12-е место и сотворить несколько локальных сюрпризов, к коим, безусловно, следует отнести ничью со сборной Германии — 28:28 (на счету Курченковой в том поединке значится 8 мячей и звание лучшего игрока матча). Алеся еще долго потом играла в Испании, где после окончания карьеры и осталась жить. А ее дочке между тем исполнилось уже 17. Время летит столь же быстро, как пущенный рукой бомбардира стремительный мяч.

И вот 2017-й. Женская сборная долго пробивала себе дорогу к этому рубежу, пытаясь выйти из тени мужской команды и вновь блеснуть красой на балах элитного уровня. Нынче, надо сказать, у Томажа Чатера подобралась очень интересная сборная. Она не похожа ни на команду Леонида Гуско, ни на сборную Валерия Певницкого, ни на дружину Константина Шароварова. Здесь есть и талантливая молодежь, и гандболисты хорошего европейского уровня, выступающие в Польше, Румынии, Венгрии, Македонии, России… Но объединяет их не только игра, а еще и огромное желание реализовать себя на уровне сборных, испытать неизведанное и попытаться сделать так, чтобы и о них, спустя десятилетия, болельщики вспоминали с удовольствием и придыханием. Все в ваших руках, девчата!