Донскую гандболистку признали лучшим молодым игроком мира

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«Назван лучший молодой игрок мира по версии международного издания Handball-planet. com. Им стала гандболистка “Ростов-Дона” и сборной России Анна Вяхирева», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлялся по подсчетам голосов болельщиков. Кроме Анны Вяхиревой, в него вошли игроки из Дании, Германии, Украины, Венгрии, Румынии, Швеции, Норвегии, Болгарии, Македонии и Черногории.

Сообщается также, что донская гандболистка попала в символическую сборную мира (игроки 1995 года рождения и младше) как лучший правый полусредний.