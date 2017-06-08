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8 июня 2017, 16:46 | Игровые: Гандбол | АиФ Ростов-на-Дону

Донскую гандболистку признали лучшим молодым игроком мира

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева признана лучшим молодым игроком мира, сообщает минспорта Ростовской области.

Донскую гандболистку признали лучшим молодым игроком мира - Фото Увеличить
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«Назван лучший молодой игрок мира по версии международного издания Handball-planet.com. Им стала гандболистка “Ростов-Дона” и сборной России Анна Вяхирева», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлялся по подсчетам голосов болельщиков. Кроме Анны Вяхиревой, в него вошли игроки из Дании, Германии, Украины, Венгрии, Румынии, Швеции, Норвегии, Болгарии, Македонии и Черногории.

Сообщается также, что донская гандболистка попала в символическую сборную мира (игроки 1995 года рождения и младше) как лучший правый полусредний.
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