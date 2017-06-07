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7 июня 2017, 21:51 | Игровые: Гандбол | ТАСС

ФГР продолжит переговоры с «Матч ТВ» о трансляции всех матчей сборной РФ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация гандбола России (ФГР) продолжит переговоры с «Матч ТВ», чтобы все матчи с участием мужской и женской национальных сборных транслировались на телеканале. Об этом ТАСС сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Ранее стало известно, что в эфирной сетке «Матч ТВ» отсутствует трансляция первого квалификационного матча чемпионата мира 2017 года между женскими сборными России и Польши, который пройдет 9 июня в Астрахани.

«Мы продолжим переговоры с “Матч ТВ”. Со своей стороны сделаем все, чтобы в дальнейшем все матчи сборных России показывались на телеканале. Мы в этом заинтересованы», — сказал Шишкарев.

Ответная встреча состоится 15 июня в польском Кошалине.
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