ФГР продолжит переговоры с «Матч ТВ» о трансляции всех матчей сборной РФ

Ранее стало известно, что в эфирной сетке «Матч ТВ» отсутствует трансляция первого квалификационного матча чемпионата мира 2017 года между женскими сборными России и Польши, который пройдет 9 июня в Астрахани.

«Мы продолжим переговоры с “Матч ТВ”. Со своей стороны сделаем все, чтобы в дальнейшем все матчи сборных России показывались на телеканале. Мы в этом заинтересованы», — сказал Шишкарев.

Ответная встреча состоится 15 июня в польском Кошалине.