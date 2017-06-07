Гандбольные клубы из Румынии, Франции, Финляндии сразятся в августе с БГК за Кубок Белгазпромбанка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соревнования пройдут под сводами дворца спорта «Виктория». Уже стало известно, кто примет участие в юбилейном турнире. За престижный трофей поспорят чемпионы Финляндии («Риихимяки») и Румынии («Динамо» из Бухареста). К ним присоединится один из лидеров сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль». Компанию гостям составят игроки самого титулованного клуба суверенной Беларуси — БГК.

В минувшем году брестчане, одолев в решающем поединке македонский «Вардар», стали обладателями Кубка Белгазпромбанка.