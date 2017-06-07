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7 июня 2017, 14:07 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандбольные клубы из Румынии, Франции, Финляндии сразятся в августе с БГК за Кубок Белгазпромбанка

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 18 по 20 августа пройдет десятый Кубок Белгазпромбанка по гандболу среди мужских команд. Такая информация опубликована на официальном сайте Брестского гандбольного клуба им. Мешкова, сообщает БЕЛТА.

Соревнования пройдут под сводами дворца спорта Виктория. Увеличить
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Соревнования пройдут под сводами дворца спорта «Виктория». Уже стало известно, кто примет участие в юбилейном турнире. За престижный трофей поспорят чемпионы Финляндии («Риихимяки») и Румынии («Динамо» из Бухареста). К ним присоединится один из лидеров сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль». Компанию гостям составят игроки самого титулованного клуба суверенной Беларуси — БГК.

В минувшем году брестчане, одолев в решающем поединке македонский «Вардар», стали обладателями Кубка Белгазпромбанка.

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