Гандбольные клубы из Румынии, Франции, Финляндии сразятся в августе с БГК за Кубок Белгазпромбанка
7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 18 по 20 августа пройдет десятый Кубок Белгазпромбанка по гандболу среди мужских команд. Такая информация опубликована на официальном сайте Брестского гандбольного клуба им. Мешкова, сообщает БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соревнования пройдут под сводами дворца спорта «Виктория». Уже стало известно, кто примет участие в юбилейном турнире. За престижный трофей поспорят чемпионы Финляндии («Риихимяки») и Румынии («Динамо» из Бухареста). К ним присоединится один из лидеров сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль». Компанию гостям составят игроки самого титулованного клуба суверенной Беларуси — БГК.
В минувшем году брестчане, одолев в решающем поединке македонский «Вардар», стали обладателями Кубка Белгазпромбанка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter